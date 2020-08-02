«Они, конечно, виноваты, но не настолько»

02.08.2020, 3:50, Разное

Лукашенко призвал не принимать жестких мер в отношении задержанных «вагнеровцев».

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил «обращаться аккуратно» с 33 задержанными в республике наемниками «ЧВК Вагнера», говорится на сайте главы Беларуси.

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — сказал глава Беларуси на встрече с председателями КГБ и Следственного комитета республики.

По словам Лукашенко, это только первая группа «из 180 или 200 человек», которую планировали перебросить в Беларусь. «И попытка там сейчас спрятать "хвост" в РФ и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ За это в Беларуси нынче сажают. Что общего у блогера Сергея Тихановского и политтехнолога из США Виталия Шклярова? Оба родом из Гомеля

«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — пояснил глава Беларуси.

32 россиян задержали в санатории под Минском 29 июля, еще одного — в Гомельской области. Власти Беларуси утверждают, что они состоят в «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В Кремле эти обвинения называют «инсинуациями».

В МИД РФ настаивают, что задержанные оказались в Беларуси проездом и собирались отправиться в Стамбул. Однако, как объяснял посол РФ в Минске, на рейс россияне опоздали. При этом в СК Беларуси купленные наемниками билеты в Турцию называют попыткой подготовить себе алиби.

Как передает Tut.by, россиян в рамках дела о подготовке массовых беспорядков уже отправили под стражу. По этому же делу проходят белорусский политик Николай Статкевич и блогер Сергей Тихановский.