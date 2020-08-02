Мнение: О предательстве Путина

02.08.2020, 3:35, Разное

Скверная ситуация, однако. Так что можно обойтись без длинных предисловий. А сразу – к делу. Потенциально уголовному, если быть объективными.

Вот что принесли #новости накануне традиционно неприятного для России августа.

Турция официально объявила о своих намерениях передать американцам все необходимые технологии, касающиеся комплексов С-400, которые ранее были куплены у России, так как Анкара планирует остаться в программе американского истребителя пятого поколения F-35. Глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил о готовности «устранить обеспокоенность» #США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем С-400.

Собственно, тема эта всплывала и раньше. Пока «путриоты» всячески превозносили своего кумира за ловкость рук – шутка ли: вставить фитиль Америке, продав стране-члену НАТО российский ЗРК, тем самым убедив её отказаться от американского Patriot’a, – менее ангажированные люди выражали беспокойство. Надежды расколоть Альянс таким способом призрачны, а вот риск того, что страна-лидер противостоящего нам блока получит доступ к новейшим российским военным технологиям, вполне реален. Даже если речь шла о поставке С-400 в экспортном варианте, где функционал обнаружения и поражения целей реализован совсем не так, как в комплексах для внутреннего употребления, для последующих продаж российского ЗРК ситуация с фактической передачей некоторой информации прямым конкурентам – не самая приятная.

Но «путриоты» не унимались всё равно, апеллируя к возможному открытию турецкого рынка для российской оборонной продукции.

Теперь же оказывается, что турки не только готовы передать американцам всё по максимуму, но и сделка их с Россией оказалась разовой. Как пишет портал avia.pro, также скорее всего, Анкара не планирует приобретать российские истребители Су-35 и Су57. И сверх того, #Турция не подтверждает покупки новой партии С-400.

Это – безусловная «победа» российских переговорщиков, отобранных и назначенных Владимиром Путиным. Который, собственно говоря, и санкционировал первую сделку с Анкарой.

Остаётся надеяться лишь на одно. Как известно, шведское Оборонное исследовательское агентство опубликовало анализ, в котором сообщило, что реальные возможности С-400 преувеличены: радиус действия этой системы против низколетящих целей на самом деле составляет всего 20 км, а фактическая дальность — 150—200 км, вместо заявленных 400 км. Также, его согласно отчёту, зенитная ракета 40Н6 с предполагаемой дальностью 400 км не прошла полностью испытания и не надёжна, а сам комплекс можно нейтрализовать, отключив или уничтожив в нём всего одно звено, например, пункт управления или радар. Позднее эксперты американского издания The National Interest назвали шведский отчёт качественным анализом, который показывает, что реальные возможности С-400 всё же не такие, как это заявляется официально. И, в общем, вскоре может выясниться, что Россия таки продала туркам пустышку.

Но даже если так, и прямого предательства нет, каким будет урон для репутации российского ОПК на мировом рынке