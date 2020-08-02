Мнение: МиГ-29 уничтожили турецкие системы ПВО к западу от Сирта

02.08.2020, 3:08, Разное

"Bulgarian Military" https://bulgarianmilitary.com/2020/07/31/two-mig-29-fighters-destroyed-turkish-air-defense-systems-near-sirte/ сообщает, что истребители МиГ-29 с авиабазы Аль-Джуфра атаковали турецкие системы ПВО ближнего радиуса к западу от Сирта и уничтожили 3 или 4 системы ПВО.

Системы ПВО огонь не открывали и не смогли обнаружить приближение МиГ-29. Предположительно использовались системы электронного подавления.

В указанном районе у Турции были развернуты ЗРК "Хок", мобильные системы "Коркут", а также старая советская С-125, которую притащили в район Абу-Грейна из под Мисураты, где развернута система РЭБ KORAL. Само собой там же действует существенное количество тачанок с ЗУ-23-2.

Осталось узнать, если эта информация верна, что именно там уничтожили МиГи.

Стоит отметить, что ЛНА оправившись от поражений в мае 2020-го года, теперь заявляет, что на перемирие она пойдет лишь после того, как турки уберутся из Ливии. Еще месяц назад ЛНА стремилась к перемирию любой ценой, чтобы замедлить развитие инициативы Турции. Ныне же последствия разгрома под Триполи частично купированы и в официальных заявлений стало больше уверенности и угроз.

Характерный признак того, что ЛНА и ее спонсоры уверены, что у Турции с Сиртом уже ничего не выйдет и скорее наоборот, теперь уже Хафтар, получив подкрепление и имея воздушный зонтик, сможет вновь побороться за инициативу, имея за спиной египетскую армию, а также дипломатическую позицию Франции, которая мешает вовлечению НАТО в ливийскую войну на стороне Турции. Сегодня вечером про-хафтаровские источники сообщают, что войска на линии Сирт-Аль-Джуфра приведены в боевую готовность.

МиГ-29 патрулируют над Сиртом. Снято несколько дней назад.

Между тем Турция развернула на авиабазе Аль-Ватия новые ЗРК "Хок" взаимен уничтоженных в прошлом месяце, а также системы РЭБ Redet-2. F-16 там пока не наблюдается, но это вопрос времени, когда они там появятся.

Другой вопрос, смогут ли турецкие ПВО полноценно прикрыть Аль-Ватия, если ВВС ЛНА или спонсоры Хафтара решать пощупать турецкую ПВО на прочность.

Вполне возможно, в ближайшие недели нас ждет очередная эскалация, которая легко может дополниться новым наступлением САА в южных районах Идлиба и вводом Египетской армии в Ливию.



Турецкие спецы.

Еще из интересного. Итальянские СМИ сообщают, что турки заблокировали высадку 40 итальянских солдат в Мисурате и потребовали от них улетать обратно https://twitter.com/ObservatoryLY/status/1289555583612289026

Итальянцы должны были обеспечивать действие гуманитарной миссии в Мисурате.