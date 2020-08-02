CNN – Трамп объявил, что запретит TikTok

02.08.2020, 2:35, Новости дня

Дональд Трамп заявил журналистам, что запретит сервис коротких видео TikTok, принадлежащий китайской ByteDance, на территории США, пишет CNN. Как напоминает обозреватель канала, американские чиновники считают, что сервис может представлять угрозу для нацбезопасности США, поскольку личные данные его пользователей могут в итоге попасть в руки властей Китая.



Reuters

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером заявил о том, что запретит на территории США популярный сервис коротких видео TikTok, передаёт CNN. Кроме того, как пишет сайт канала, господин Трамп отверг идею о том, что возможное приобретение сервиса у владеющей им китайской компании ByteDance американской корпорацией Microsoft поможет устранить опасения по поводу национальной безопасности, существующие насчёт TikTok у Вашингтона.

«Что же касается TikTok, мы его на территории США запретим», — заявил Трамп, общаясь с журналистами на борту президентского самолёта. По словам американского лидера, такой запрет может быть реализован либо в рамках применения им чрезвычайных экономических полномочий, либо через президентский указ. «Право на это у меня есть», — подчеркнул президент.

По данным CNN, люди, работающие над вопросом TikTok вместе с администрацией Трампа, ранее в пятницу заявили, что президент вот-вот должен подписать указ, обязывающий ByteDance продать американское подразделение сервиса. Этот шаг связан с опасениями американских чиновников по поводу того, что TikTok может представлять риск для национальной безопасности США, говорится в материале канала.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на этой неделе, что правительство США в настоящий момент проводит ревизию TikTok на предмет его роли для нацбезопасности страны и готовит соответствующие рекомендации для президента, передаёт CNN. В свою очередь, как сообщали СМИ, в ByteDance рассматривают возможность внести изменения в свою организационную структуру — в числе прочего, там не исключают и продажу контрольного пакета акций TikTok.

Американская пресса со ссылкой на осведомлённые источники также сообщала, что переговоры о покупке TikTok ведёт корпорация Microsoft, отмечает корреспондент CNN. Господин Трамп, впрочем, идею о том, что такая сделка позволит закрыть вопрос с сервисом, «решительно отверг», подчёркивает журналист.

Критики TikTok утверждают, что данные об американских пользователях, которые собирает сервис, могут в конечном счёте попасть в руки китайского правительства, однако в TikTok заявляют, что информация хранится за пределами Китая, и что сервис намерен сопротивляться Пекину, если он попытается её получить, пишет CNN.

Эксперты в области кибербезопасности полагают, что угроза TikTok для национальной безопасности носит «по большей части теоретический» характер, и что свидетельств, позволяющих говорить о перехвате личных данных пользователей сервиса китайской разведкой, нет, подчёркивается в материале канала.