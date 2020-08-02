 

Crew Dragon с астронавтами направился от МКС к Земле

02.08.2020, 2:30, Новости дня

Американский космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, на Землю возвращаются два астронавта, информирует НАСА.

Корабль отстыковался в автоматическом режиме, передает РИА «Новости».

До Земли Crew Dragon будет добираться 19 часов. Планируется, что он приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Приводнение ожидается в воскресенье в 14.42 (21.42 мск), передает ТАСС.

Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.

На Crew Dragon с МКС возвращаются астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.





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