Королевский жест: Меган Маркл пожертвовала крупную сумму

02.08.2020, 2:23, Разное

Напомним, сейчас Меган Маркл вместе со своим супругом принцем Гарри борется с английским изданием “Mail on Sunday”. Дело в том, что ежедневная газета обнародовала личную переписку актрисы с отцом Томасом Марклом.

В то время, как суд все еще решает на чьей он стороне, Меган Маркл продолжает принимать активное участие в благотворительных программах. На этот раз фонд “The Royal Foundation” пожертвовал 8 тысяч фунтов стерлингов от имени герцогини Сассекской организации Migrateful.

Фонд подтвердил получение денежного перевода и поблагодарил супругу принца Гарри за отзывчивость в столь нелегкое время. Целью организации является расширение прав и возможностей беженцев и мигрантов. Выяснилось, что Migrateful занимается организацией собственных кулинарных классов.

Стоит отметить, что это уже не первый кулинарный проект, в котором Меган Маркл принимает непосредственное участие. Под эгидой The Royal Foundation находится выпуск книги Меган Together: Our Community Cookbook – эксклюзивное издание, написанное совместно с десятками женщин.

Редкое кулинарное пособие все еще можно купить в интернете. Все средства, вырученные с продажи издания, были переведены на поддержку Hubb Community Kitchen – организация, которая кормит всех нуждающихся в Лондоне.