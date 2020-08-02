Безбилетник избил и пытался изнасиловать телеведущую в поезде на Украине

02.08.2020, 2:08, Новости дня

Украинская телеведущая Анастасия Луговая сообщила, что в поезде Мариуполь – Киев ее избили и пытались изнасиловать.

Луговая рассказала, что ехала в купе с ребенком. Ночью она проснулась от сильных ударов, передает «112 Украина».

Ее бил мужчина, который находился в купе только в трусах, передает РЕН ТВ.

Женщина закричала, из-за чего проснулся ее сын.

«Сын начал кричать и просить «не бить маму», на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына», – рассказала Луговая.

Нападавший снял нижнее белье и попытался изнасиловать ее. Женщина попросила дать ей возможность успокоить ребенка.

«Все время пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил: «Будь умницей, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь», – сообщила она.

Луговая предложила уйти из купе, чтобы ребенок ничего не видел. Мужчина обмотался простыней, отвел ее к себе и заблокировал двери. Ребенок заплакал и Луговая попросила выпустить ее, чтобы успокоить сына, заявив, что тот может всех разбудить.

Как рассказала телеведущая, мужчина ее «отпустил, но сказал, чтобы вернулась», иначе он ее «найдет и будет хуже».

Женщина с сыном поспешила к проводнице. Та спала и не поняла, что произошло. При этом голый мужчина бросился к Луговой. Она с ребенком побежала в другой вагон, где принялась «кричать и стучать во все двери», но никто из пассажиров не вышел из купе, помогла ей только проводница.

Злоумышленник начал угрожать, что он нажмет стоп-кран и убежит, тогда начальник поезда приказал его охранять и не дать убежать.

В Киеве Луговую с сыном встретил ее муж, который вызвал полицию. Правоохранители сразу задержали злоумышленника.

Супруг рассказала, что после инцидента сотрудники поезда предлагали его жене деньги за молчание о случившемся. По его словам, нападавший ехал в поезде «зайцем», и, вероятно, проводники не хотели вызывать полицию, так как боялись увольнения из-за безбилетника в поезде.

Позднее стало известно, что на Луговую напал трижды судимый Виталий Рудзько. Он взят под стражу на два месяца без права выйти под залог.