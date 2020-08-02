Шаман Габышев: «Я смирился»

02.08.2020, 1:30, Разное

После выхода из больницы он занимается домашним хозяйством, слушает «Маяк» и собирается в кругосветное путешествие. Соратники в это не верят…

На прошлой неделе из Якутского психдиспансера выпустили Александра Габышева, прогремевшего на весь мир Шамана-воина, который шел в Москву изгонять демона из Путина. «Лечение» на протяжении более двух месяцев изменило его кардинально. Он больше не говорит о свободе, кается в грехах и не упоминает президента. Первые дни после выхода из больницы Александр не давал интервью, на этой неделе он вышел на связь.

— Каково там, в психдиспансере?

— Очень тяжело, очень… Это далеко не пансионат, не санаторий. Ужасно здоровому находиться среди больных!

— После пребывания в этом заведении, говорят, вы кардинально поменяли свои планы? Поход на Москву не состоится?

— С отрядом, как раньше было задумано, нет, не состоится. Я решил исполнить свою давнюю мечту — кругосветное путешествие. Где пешком, где на попутках, где еще как-нибудь. Это случится, когда я оформлю все, как полагается, по закону, с разрешения властей.

— Но, Александр, вас же могут не выпустить из страны! Как известно, международная правозащитная организация «Амнисти Интернешнл» признала вас узником совести! Как вы к этому относитесь и к перспективе стать невыездным?

— Философски… Времена меняются, и сейчас время перемен. Я готов ко всему (очень грустным тоном).

— Недавно в Интернете обсуждали то, что вы якобы соорганизовались с отцом Сергием, который на Урале захватил монастырь, и собираетесь с ним в связке идти на Кремль изгонять бесов.

— Да ну! Это фейк! В первый раз от вас слышу об этом. Говорю же, хочу в кругосветное путешествие, но только тогда, когда власти дадут зеленый свет.

— В мае этого года вы говорили о свободе. О том, что через два месяца (стало быть, в июле) мы станем свободны. От чего?

— Знаете, это были мои фантазии, можно сказать, сказки. Поэтому не стоит обращать на них внимания.

— А многие ваши соратники уверяют, что вы говорили о поправках в Конституцию и предвидели многотысячные митинги в защиту Фургала в Хабаровске.

— Я ничего этого не имел в виду. Просто не умею предвидеть будущее.

— Евгений Ростокин (он же Ворон, соратник Габышева в походе на Кремль — Ред.) не верит в то, что вы отказались от похода.

— Я вот что хочу передать моему дорогому другу: Ворон, займись обустройством своей личной жизни, отойди от политики. Ухаживай за своими родителями, наладь отношения с Натальей, устройся на работу и живи, не отвлекаясь ни на что.

— Вы ли это, Александр? Думаете, ваши друзья вам сейчас поверят?

— Сейчас я в изоляции по болезни, еще месяц-полтора не буду ни с кем общаться, с теми же блогерами, чтобы записать видеоролик. Вот только с вами по телефону говорю, личные встречи невозможны. Так что пусть подождут!

Я же сам в этот период затишья буду обустраивать свою жизнь — выправлю документы, устроюсь на работу, сделаю зубы и т. д.

И, кстати, я никогда не называл себя шаманом. Это уже людская молва меня так окрестила: раз якут, значит, шаман…

— Вам Александр Скрипин, известный ресторатор, предлагал трудоустройство курьером, слышали? Вас это как-то задело?

— Нет, впервые слышу. Я понимаю, сейчас вокруг меня много разных слухов ходит…

— И это началось… Давайте вспомним, с чего все стартовало?

— С 2018 года. Тогда я дошел до Алданского района. Там машина сбила мою собаку, любимого Рекса, и мне пришлось вернуться, чтобы его вылечить. На следующий год 6 марта я с ним снова вышел из Якутска, и в районе Нерюнгри, в 13-ти км от села Иенгра, Рекса снова сбила автомашина, уже насмерть. Там я его и похоронил, своего самого верного друга.

Александр Габышев во время пешего похода на Кремль

— Затем вы дошли до Бурятии?

— До края Байкала, оставалось всего пару километров до Иркутской области.

— И там вас и ваших соратников задержали? Это было ожидаемо или неожиданно для вас?

— Совсем неожиданно! Я же говорю, не умею предсказывать какие-либо события.

— При задержании с вами грубо обращались, угрожали, запугивали?

— Нет, все было по закону. Осенью 2019 года меня привезли в Якутск.

— Но вы не успокоились! Потом вас задержали возле ЯГРЭС-2?

— Да, зимой, в декабре, во время прогулки с друзьями.

— Интересная прогулка! Весной вам помешала пандемия?

— Да, конечно! А затем 12 мая меня поместили в психдиспансер и вот только 22 июля выпустили…

— Александр, после вашего пребывания в застенках этого учреждения вы очень резко сменили мировоззрение. Можно сказать, что вы смирились?

— Это так, смирился. Понимаете, я верующий человек, крещеный, православный. Когда была жива жена, мы были воцерковленными людьми.

— Хотите сказать, что в поход на Путина вас направил Иисус Христос?

— Нет, конечно. Это были мои галлюцинации, мои фантазии, мои сказки, которые не следует воспринимать серьезно. Мной правила гордыня (это когда рогами упрешься и стоишь на своем!), она — смертный грех. Смирение во спасение — это дар Божий.

— Ладно, оставим религию в покое. Если предположить, что все сложилось и вы отправились в путешествие мечты, где именно вы хотели бы побывать?

— В Европе, конечно. Везде пройти ее, быть может, посетить Англию. А еще обязательно в Америку.

— Северную или Южную?

— Северную, особенно мне интересны Канада и Аляска.

— Ну, пока вы не в путешествии, чем занимаетесь?

— В основном сестре по хозяйству помогаю. В частном доме всегда работа найдется.

— В свободное время что любите делать? К примеру, музыку слушать или читать?

— Люблю музыку слушать, когда занимаюсь чем-то. Нравятся передачи ведущего радио «Маяк» Сергея Стиллавина, утром — классическая советская эстрада, вечером — зарубежная.

— А кино?

— Да, люблю фантастику и фэнтези.

— «Игру престолов» смотрели?

— До конца просмотрел. Сначала показалось не очень интересным, потом втянулся.

— Может, спортом занимаетесь? Многие сейчас во время карантина увлеклись!

— В молодости занимался ушу, сейчас просто для оздоровления делаю упражнения из тайцзицюань.

— Александр, все-таки хочу вернуться к временам вашего знаменитого похода. Что для вас было самым трудным тогда?

— Одиночество, вот что! Когда шел один, был все время в напряжении, всего опасался — и людей, и природы (нападений зверей тех же). Но, к счастью, мне попадались добрые люди, и звери не нападали, Бог хранил меня.

— Откуда у вас способности к ораторству? Не каждый сможет общаться с массой людей, как Ленин на броневике…

— Этому помогло мое образование, я же историк, окончил вуз. Поэтому мне совсем нетрудно говорить, преподавать, обучать.

— Александр, как историк, что вы сейчас думаете о демократии и самодержцах, исторически правящих на Руси?

— Времена меняются, и сегодня ситуация изменилась так, что не может быть возврата к прошлому, когда правители были диктаторами и существовал тоталитаризм. Мир стал другим!

Беседовала Ева Еремицкая, «Якутск вечерний»,

специально для «Новой газеты»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С Талем меня когда-то познакомил великий шахматный обозреватель Виктор Хенкин. И как-то Таль рассказал такой «случай из жизни». Потом я узнаю, что рассказывал он его всем подряд, записывали его тоже по-разному, что называется — с вариациями. А Давид Кугульдинов даже поэму написал: «Шахматист».

Воспроизведу рассказ Таля, как запомнил.

— Я стал чемпионом мира, — начал Таль, — сопливым мальчишкой, и крыша у меня, конечно, поехала. И приезжаю я домой, в Ригу. Меня встречают, передают, как эстафетную палочку, из гостей в гости, вино, как понимаешь, рекой… И говорит мне мой старый товарищ, психиатр: есть у меня пациент, утверждает, что он — лучший шахматист в мире. Ты не можешь, просит друг, встретиться с ним, ободрать его разок, в порядке психотерапии? Ладно, соглашаюсь, давай своего психа.

И приводит он мне наутро мужика. Лет сорок, небритый, злой. Бурчит: отрывают от дел, заставляют бог знает с кем играть, с мальчишками… Вы кто? Таль, отвечаю скромно, чемпион мира. Он: не знаю я вас, нынешних… Ладно, давайте одну быструю…

Расставляем фигуры. Ход, другой… К двенадцатому я понимаю, что меня давят. К двадцатому — вцепляюсь в доску, как с Ботвинником не было. И — о чудо! — псих допускает оплошность, повторение позиций… Ничья!

Оппонент (снова ворчит): «Вот! Дёргают, отрывают, с мальчишкой (вы извините) сыграть не могу!..»

Смахивает в гневе шахматы на пол и уходит.

…Через два года я уже не был чемпионом мира. И иду себе по Риге, вижу, идет на бульваре турнирчик. И за последней доской — мой псих! И кидаюсь я к судье, молодому парню со значком кандидата в мастера: да у тебя за той доской — гений!..

«Гений? — обескураженно переспрашивает тот. — Да, на второй разряд, пожалуй, тянет…»

Тут Таль сделал паузу. И закончил:

— Наверное, мой друг-психиатр все-таки вылечил его.

Павел Гутионтов,

обозреватель «Новой»