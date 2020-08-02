 

Авербух счел пощечиной решение Косторной уйти от Тутберидзе

02.08.2020, 1:08, Новости дня

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал решение фигуристки Алены Косторной уйти от тренера Этери Тутберидзе.

Авербух заявил, что «труженикам всегда воздается пришедшим за тем успехом, и, к сожалению, воздается такими пощечинами от самых близких», но «труженик-созидатель всегда будет первым».

«Вы понимаете, что такое, когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали?» – приводит его слова «Чемпионат».

Он заявил, что «Этери по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик». По его словам, «труд и вера поможет пройти любую потерю».

В ноябре Авербух рассказывал, в чем Косторная превосходит других спортсменок.

В пятницу чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Названы признаки умных людей

27.06 / Коломойский требует, чтобы Венедиктова начала дело против Порошенко на основании книги Болтона

28.06 / Советник Джонсона по нацбезопасности ушел в отставку

01.08 / Дегтярев начал рабочую поездку по северным районам Хабаровского края

27.06 / Ливневый паводок нарушил автомобильное сообщение в Приморье

24.06 / Общество: РФ готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно

27.07 / Министр просвещения отчитался о ЕГЭ

30.07 / Число заболевших COVID-19 на планете превысило 17 млн

21.07 / Колебания Земли отслеживает гигантский подземный датчик движения

31.07 / VOAэкспресс 30 июля 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска