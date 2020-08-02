Авербух счел пощечиной решение Косторной уйти от Тутберидзе

02.08.2020, 1:08, Новости дня

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал решение фигуристки Алены Косторной уйти от тренера Этери Тутберидзе.

Авербух заявил, что «труженикам всегда воздается пришедшим за тем успехом, и, к сожалению, воздается такими пощечинами от самых близких», но «труженик-созидатель всегда будет первым».

«Вы понимаете, что такое, когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали?» – приводит его слова «Чемпионат».

Он заявил, что «Этери по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик». По его словам, «труд и вера поможет пройти любую потерю».

В ноябре Авербух рассказывал, в чем Косторная превосходит других спортсменок.

В пятницу чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.



