 

В Украине начнут внедрять 5G-интернет в 2022 году – Минцифры

02.08.2020, 0:35, Новости дня

Внедрение пятого поколения мобильной связи в Украине начнется с крупных городов. Об этом в эфире телеканала “Дом” 30 июля заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Шелест.

По его словам внедрение 5G-интернета начнется в 2022 году.

“В зависимости от потенциала развития могут быть другие территории”, – отметил Шелест.

Аукционы на распределение частот проведут в конце 2021 года.

5G – пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G.

По информации Министерства цифровой трансформации Украины, 17 310 населенных пунктов не покрыты широкополосным доступом в интернет, в частности это касается 65% сел и 2% городов.

Минцифры попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение высокоскоростного интернета в сельскую местность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Названы регионы с наименьшим приростом случаев коронавируса

22.07 / Адвокат Зорин с коллегами предложил обманутым Навальным людям юрзащиту

14.07 / В Елисейском дворце потребовали установить памятник чернокожим рабам

27.07 / В начале учебного года в российские школы направят медработников

02.07 / NYT назвала имя предполагаемого посредника между Россией и Талибаном

10.07 / В КГБ Белоруссии заявили о наличии доказательств по делу Бабарико

25.06 / Журналиста Настоящего Времени в Петербурге не пускают на участки для голосования и не дают снимать

26.06 / Адвокат: у актера Ефремова – сердечный приступ

29.06 / Le Parisien – «слышать об этом не могу» — полицейский-мусульманин из иммигрантского района не считает французских правоохранителей расистами

22.07 / Из-за COVID-19 Международный суд ООН продлил РФ срок подачи ответа на иск Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска