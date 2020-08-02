В Украине начнут внедрять 5G-интернет в 2022 году – Минцифры

02.08.2020, 0:35, Новости дня

Внедрение пятого поколения мобильной связи в Украине начнется с крупных городов. Об этом в эфире телеканала “Дом” 30 июля заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Шелест.

По его словам внедрение 5G-интернета начнется в 2022 году.

“В зависимости от потенциала развития могут быть другие территории”, – отметил Шелест.

Аукционы на распределение частот проведут в конце 2021 года.

5G – пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G.

По информации Министерства цифровой трансформации Украины, 17 310 населенных пунктов не покрыты широкополосным доступом в интернет, в частности это касается 65% сел и 2% городов.

Минцифры попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение высокоскоростного интернета в сельскую местность.