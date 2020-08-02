 

В Украине нормативам соответствует 31% вызовов “скорой” – глава Минздрава

02.08.2020, 0:35, Новости дня

В Украине нормативам соответствуют 31% вызовов скорой помощи. Об этом 1 августа в ходе рабочей поездки в Ровенскую область заявил журналистам министр здравоохранения Максим Степанов, информирует сайт Кабинета Министров.

Он подчеркнул, что Министерство здравоохранения работает над улучшением качества работы экстренной медицинской помощи.

“Мы хотим, чтобы в следующем году этот показатель был минимум 60% и в дальнейшем довести его до 75–80% в течение еще двух лет”, – объяснил Степанов.

По словам министра, в 2020 году Минздрав планирует закупить для экстренной медпомощи 400 машин, еще 1400 намеревается приобрести в 2021–2022 годах.

31 июля Степанов говорил, что “скорая” в Украине будет приезжать на вызовы пациентов быстрее благодаря новому принципу работы, который собирается внедрить Минздрав, – без привязки к области.

В мае 2019 года Минздрав начал первый этап трансформации системы экстренной медицинской помощи. На реализацию пилотного проекта реформирования в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве в госбюджете было предусмотрено 922,5 млн грн.

Одной из задач реформирования было названо обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит получать информацию о состоянии каждого вызова в определенное время.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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