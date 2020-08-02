 

Полет двух космических туристов на МКС запланирован на конец 2021 года

02.08.2020, 0:08, Новости дня

В конце 2021 года на МКС отправятся два космических туриста, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Как сообщил Роскосмос, в соответствии с договором с американской компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, в конце 2021 года «состоится пуск с участием двух туристов», их имена будут названы в начале 2021 года.

Кроме того, Роскосмос обсуждает возможность отправки туристов на МКС еще с рядом американских компаний, передает ТАСС.

В 2019 году Роскосмос и Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года.

Напомним, РКК «Энергия» и Space Adventures Inc. подписали контракт, согласно которому в 2023 году турист впервые совершит выход в открытый космос.





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