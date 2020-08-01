 

Екатерина Климова показала редкий снимок с мамой: Очень похожи

01.08.2020, 23:43, Разное

42-летняя Екатерина Климова опубликовала несколько снимков своей мамы Светланы Владимировны. На одном из кадров актриса трогательно обнимает родительницу. Под фото актриса написала поздравление в адрес матери.

Она пожелала Светлане Владимировне лишь здоровья, которое так необходимо в ее возрасте. Также актриса отметила, что у ее мамы самое доброе сердце, очень вкусный хлеб и “самые страшные сказки”.

Стоит отметить, что мама Екатерины отлично готовит. В прошлом году Светлана Владимировна завела инстаграм-аккаунт, где делилась с подписчиками кулинарными изысками. Например, в Сети можно найти фотографии аппетитных пирожков, которые она испекла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Климова (@klimovagram) 31 Июл 2020 в 11:56 PDT

В комментариях под публикацией Климовой отметились сотни поклонников, которые присоединились к поздравлению. Некоторые пользователи Сети отметили, что Екатерина очень похожа на родительницу. “Какая красивая мама”, “Как по мне, копия”, – написали они.

Напомним, недавно Екатерина Климова рассказывала, какие отношения у нее сложились с бывшем мужем. Актриса отметила, что во время карантина часто общалась с ним.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / ТОП-5 самых доступных паркетников в июле 2020 года в России

06.07 / Мнение: Неижпапа-агрессор

30.06 / Теоретики обосновали новый предел квантования секунды

13.07 / Антиоксиданты в квашеной капусте помогают защититься от коронавируса

25.07 / Мнение: Домогательства в СССР. Тайна “молодого режиссера”

16.07 / В Тюмени 92-летний ветеран вынужден копаться в мусорке

23.07 / Кристина Асмус поразила фанатов фотографией в изысканном платье

27.07 / Тимати покинул компанию Black Star

07.07 / Мнение: Комната с любовниками

25.06 / В России появился новый памятник Сталину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска