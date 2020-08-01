Скандалы: Наталья Дубовицкая прокормит Владислава Суркова

01.08.2020, 23:41, Разное

Супруга экс-помощника президента открыла элитную на Рублёвке клинику для лечения домашних животных

Светская дама, бизнесвумен Наталья Дубовицкая – жена экс-помощника президента Владислава Суркова – учредила на Рублёвке клинику для лечения домашних животных. «Октагон» заметил, что её ООО «Ветгоспиталь» зарегистрировано 14 июля в посёлке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Вероятно, это будет самая дорогая российская ветклиника.

Дубовицкая выступает единоличным владельцем фирмы, генеральным директором стала Алёна Бойкова, около десяти лет проработавшая в столичных ветклиниках. Речь идёт о многофункциональном ветеринарном центре, поскольку по тому же адресу в Заречье, где откроется клиника для животных, 14 июля создана партнёрская компания ООО «Ветрадиология». Владелец общества – Теймураз Бениашвили, партнёр Дубовицкой по ряду проектов. Управлять им будет завотделением методов лучевой диагностики и неврологии в ветцентре Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина Максим Лапшин.

Гендиректор «Ветгоспиталя» Алёна Бойкова отказалась от комментариев, сославшись на скорый выход официального релиза.

Потенциально бизнес-проект с инвестициями в десятки миллионов рублей может стать успешным, учитывая высокую платёжеспособность местных жителей. Кроме того, в Заречье и в соседних с ним Немчиновке и Сколково нет ветклиник. Географически ближайший конкурент Дубовицкой – ветцентр «Беладонна» – находится в 10 минутах езды на автомобиле, или 8 километрах; подальше – скорая помощь для питомцев «03-ВЕТ», ветцентр «Лебеди», клиники «Алисавет», «Айболит», «Лучик» и другие.

Очевидно, клиника Дубовицкой и Бениашвили сделает упор на сервис. Замгендиректора одной из самых дорогих ветклиник столицы «Биоконтроль» Андрей Суриков рассказал «Октагону», что его уровень в отрасли до сих пор низкий: даже в ветлечебницах Москвы обычно нет зон ожидания, персональных менеджеров, длинные очереди.

Аналитики BusinesStat подтвердили это в своём исследовании. Из-за низкого уровня обслуживания хозяева собак и кошек стараются избегать посещения ветеринаров: в прошлом году по сравнению с 2018 годом визитов стало на 0,9 процента меньше (27,1 миллиона). Впрочем, этот показатель на 6,8 процента выше, чем в 2015 году. Эксперты ожидают уменьшения посещений по итогам 2020 года только на одну десятую.

Коллега Лапшина (директора «Ветрадиологии») Пётр Ершов – директор ветцентра при академии Скрябина и совладелец сети ветеринарных клиник «Свой Доктор» – подтвердил «Октагону», что сейчас в России нет ветеринарных ВИП-клиник.

– Однако большинство известных мне клиник не стоит на месте, а постоянно работает над улучшением качества своих лечебных услуг и сервиса для посетителей. Вполне вероятно, что индивидуальный подход и дополнительный сервис для клиента в ближайшее время станут доминирующим трендом. Конечно, это отразится на стоимости услуг и при правильной организации дела повысит маржинальность бизнеса. Главное, чтобы в погоне за удовольствием для клиента директора клиник не забыли о главной цели нашей деятельности, – сказал Ершов.

Студентов-ветеринаров почти не учат лечить кошек и собак

Андрей Суриков не заметил в пандемию существенных изменений на рынке ветуслуг. В марте в связи с введением в столице режима самоизоляции поток четвероногих пациентов немного снизился, но к концу апреля восстановился. Самая актуальная проблема – это отсутствие кадров:

– Вузы, которые выпускают специалистов, находятся в ведении Минсельхоза. Их готовят к другой важной миссии – обеспечению продовольственной безопасности страны. Поэтому там студенты изучают коров, овец, коз. То есть «продуктовых» и «рабочих» животных. А курс по домашним питомцам читают, если не ошибаюсь, в течение одного семестра. Поэтому хороший ветврач ещё на третьем курсе приходит в ветклинику работать помощником.

Как правило, столичные клиники предоставляют стандартный набор ветуслуг: терапевтическое лечение, хирургию, вакцинацию, лабораторные и диагностические исследования. Из базовых – клинический осмотр и прививка собак, котов и других питомцев, стерилизация. В столице эти услуги в разы дороже, чем в регионах: например, стоимость стерилизации котов/кошек может доходить до 10/30 тыс. рублей.

За рекламу в глянцевых медиа можно не переживать

Ветклиника – первый актив супруги Суркова, связанный с лечением животных. В последние годы её привлекал бизнес в индустрии красоты, который она вела вместе с подругами и Теймуразом Бениашвили, директором издательского дома Forward Media Group (журналы Hello!, «Интерьер + Дизайн», сайты Spletnik.ru, Interior.ru, Buro247.ru). В 2016 году в Барвихе открылась сеть салонов Buro Beauty (ООО «Бюро Дрим»), задуманных телеведущей и главредом журнала Hello! Светланой Рудской (экс-супруга режиссёра Фёдора Бондарчука), дочерью Валентина Юмашева, зятя Бориса Ельцина, экс-супругой Олега Дерипаски Полиной Юмашевой и Дубовицкой в рамках проекта Beauty & Styling Agency.

Год спустя они открыли второй салон неподалёку, в Сколково. Но оба проекта в последнее время не приносят прибыли. По данным сервиса анализа контрагентов «Контур.Фокус», при выручке в 175 млн рублей в 2019 году убытки ООО «Бюро Дрим» составили 19 млн рублей, а «Бюро Сколково» при выручке в 79,8 млн рублей ушло в минус на 7,3 млн рублей. В 2018 году Юмашева, Дубовицкая и Рудская создали ООО «Бьюти Бар», во главе которого встал Бениашвили. Результат оказался ещё хуже: по итогам 2019 года выручка фирмы составила 7,9 млн, убыток – 52 млн рублей.

Ещё один совместный проект Дубовицкой и Бениашвили – ООО «Бьюти Дистрибьюшн», которое выводит на российский косметический рынок производителей товаров сегмента люкс и премиум. Фирма открылась в начале 2018 года в самом центре Москвы. По 40 процентов в компании у «Глосс Медиа» (актив на 99 процентов принадлежит Юмашевой) и Дубовицкой, 20 процентов – у Бениашвили. Он же выступает здесь гендиректором. Выручка в 2019 году составила 46,3 млн рублей, убыток – 12 млн рублей.

Таким образом, вложения в индустрию красоты и без пандемии не радовали жену Суркова, а коронакризис и карантин вообще вынуждают подобные проекты закрываться.

Туда бизнесвумен в 2017 году пришла компаньоном (28,3 процента) к Полине Юмашевой (43,3 процента) и Светлане Рудской (28,3 процента). В прошлом году выручка интернет-магазина выросла на 24 процента, до 124 млн рублей, чистая прибыль – 1,1 млн рублей.

Скромные финансовые результаты в индустрии красоты не помешали подругам в январе текущего года стать соучредителями очередного юрлица в этой же сфере – «Бюро СПБ», на этот раз в Северной столице. Салон, в котором Дубовицкая владеет 22,5 процента, расположен на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге. Половина компании принадлежит Светлане Кузнецовой, которую связывают с главой ООО «Газпром комплектация» Александром Кузнецовым. Четвёртая по счёту точка предположительно откроется осенью.

Последнее, в чём была замечена супруга Владислава Суркова, – продюсирование новой киноработы Ренаты Литвиновой. «Фильм о том, как царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин», – рассказывала Литвинова.

Александр Колесников