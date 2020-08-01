 

Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми

01.08.2020, 23:30, Новости дня

На железнодорожной станции Иоссер с рельсов сошли 11 вагонов с углем, информирует главк МЧС по Республике Коми.

В МЧС сообщили, что «погибших и пострадавших нет», начались восстановительные работы, передает РИА «Новости».

Северная железная дорога сообщает, что угрозы экологии нет. 

Ожидается «незначительная задержка» пассажирских поездов №42 «Москва – Воркута» и №306 «Сыктывкар – Усинск».

В июле в Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / “Катастрофа для действующей власти”. Порошенко прокомментировал скандал в Госбюро расследований

28.07 / Возможна ли военная агрессия России в отношении Украины сегодня?

27.07 / На шахте “Новодружеская” в Луганской области погиб горняк – Волынец

16.07 / Британия анонсировала публикацию доклада о «вмешательстве» России

27.06 / Мошенники похитили у московской пенсионерки 4,5 миллиона рублей

07.07 / У президента Бразилии Жаира Болсонару диагностирован коронавирус

25.06 / Судья в Приморье ушла в отставку после конфликта с прокурором

30.06 / Видео: США и Китай бьются за Гонконг

25.07 / В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом осенью

22.07 / Погребинский: Пиаровская сущность Зеленского в Луцке совпала с прагматизмом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска