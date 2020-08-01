Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми

01.08.2020, 23:30, Новости дня

На железнодорожной станции Иоссер с рельсов сошли 11 вагонов с углем, информирует главк МЧС по Республике Коми.

В МЧС сообщили, что «погибших и пострадавших нет», начались восстановительные работы, передает РИА «Новости».

Северная железная дорога сообщает, что угрозы экологии нет.

Ожидается «незначительная задержка» пассажирских поездов №42 «Москва – Воркута» и №306 «Сыктывкар – Усинск».

В июле в Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой.