 

Жириновский считает лучшим вариантом возвращение Беларуси “к родным берегам” по примеру Крыма

01.08.2020, 23:25, Новости дня

Беларусь должна вернуться “к родным берегам” по примеру оккупированного Россией Крыма. Об этом 1 августа лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на мероприятии, посвященном 50-летию его политической деятельности, сообщают “РИА Новости”.

Такое развитие событий Жириновский считает “самым лучшим вариантом”.

Лидер ЛДПР также призвал президента Беларуси Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов президента страны и провести волеизъявление “красиво”.

Жириновский объяснил, что власть – “самый страшный наркотик”, и Лукашенко “не может оторваться” от нее.

На 9 августа в Беларуси назначены выборы президента. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов: действующего президента Беларуси Лукашенко, Светлану Тихановскую, жену арестованного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, сопредседателя объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева, экс-депутата Анну Канопацкую и лидера Белорусской социал-демократической партии Сергея Череченя.

Оппозиционера Валерия Цепкало не допустили к выборам из-за недостатка подписей, он уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. Еще один возможный конкурент Лукашенко, бывший глава “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико, был арестован по обвинению в финансовых преступлениях. В связи с этим 16 июля штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться с Тихановской.

В Беларуси проходили акции протеста в поддержку претендентов от оппозиции.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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