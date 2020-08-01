 

Количество наличных денег в обороте выросло на 14,4% – Нацбанк Украины

01.08.2020, 23:25, Новости дня

С начала 2020 года количество наличных денег в обращении выросло на 14,4% (на 61,2 млрд грн) по сравнению с уменьшением на 1,6% (на 6,4 млрд грн) за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины 31 июля.

На 1 июля в наличном обороте находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн: банкнот на 483,4 млрд грн и монет на 2,8 млрд грн, отмечено в сообщении.

Увеличение количества наличных денег в НБУ связывают с эпидемией коронавируса и карантинными ограничениями. После введения карантина наличные дольше задерживаются у украинцев в обращении.

🇺🇦 На 01 липня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн, зокрема банкнот – 483,4…

Posted by Національний банк України on Neljapäev, 30. juuli 2020

На ситуацию могли повлиять следующие факторы:

во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг;
увеличился спрос на наличные. Такое происходило и в других странах, где вводились карантинные ограничения;
увеличились социальные выплаты для поддержки населения, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные деньги;
вероятно, выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, которые были ограничены карантином.

По информации НБУ, на одного украинца приходится 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, – 185 (в начале года было 70 банкнот и 182 монеты соответственно).

23 июля НБУ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6%. В 2021 году учетная ставка может несколько повыситься в связи с ростом инфляции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

24.07 / «Буревестник» или «летающий Чернобыль»?

22.07 / У станции киевского метро началась эвакуация людей

21.07 / Газпром вышел из капитала компании – оператора ГТС Латвии

03.07 / В центре Москвы подрались курьеры по доставке еды

20.07 / Названа дата завершения весенней сессии Госдумы

26.06 / Путин поддержал идею создания премии для волонтеров «Мы вместе»

24.06 / Памятник Герою СССР Ашоту Аматуни открыли в Крыму

24.06 / Иммунолог Лапий: Мы надеялись, что летом количество больных COVID-19 уменьшится, но надежды не оправдались

02.07 / ОП подтвердила два нарушения золотого стандарта при наблюдении за голосованием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска