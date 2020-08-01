Количество наличных денег в обороте выросло на 14,4% – Нацбанк Украины

01.08.2020, 23:25, Новости дня

С начала 2020 года количество наличных денег в обращении выросло на 14,4% (на 61,2 млрд грн) по сравнению с уменьшением на 1,6% (на 6,4 млрд грн) за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины 31 июля.

На 1 июля в наличном обороте находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн: банкнот на 483,4 млрд грн и монет на 2,8 млрд грн, отмечено в сообщении.

Увеличение количества наличных денег в НБУ связывают с эпидемией коронавируса и карантинными ограничениями. После введения карантина наличные дольше задерживаются у украинцев в обращении.

🇺🇦 На 01 липня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн, зокрема банкнот – 483,4… Posted by Національний банк України on Neljapäev, 30. juuli 2020

На ситуацию могли повлиять следующие факторы:

во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг;

увеличился спрос на наличные. Такое происходило и в других странах, где вводились карантинные ограничения;

увеличились социальные выплаты для поддержки населения, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные деньги;

вероятно, выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, которые были ограничены карантином.

По информации НБУ, на одного украинца приходится 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, – 185 (в начале года было 70 банкнот и 182 монеты соответственно).

23 июля НБУ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6%. В 2021 году учетная ставка может несколько повыситься в связи с ростом инфляции.