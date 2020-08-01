Мнение: Почему Лукашенко «потерял» «ЧВК «Вагнера»?

01.08.2020, 23:18, Разное

И почему «нашел» российских военнослужащих?

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком и председателем СК Белоруссии Иваном Носкевичем прокомментировал задержание под Минском граждан России, попросив с задержанными «обращаться аккуратно» .

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — сказал глава Беларуси.

Вот видео. Смотрим с 4:30

Что меня больше всего удивило в этой видеозаписи. Лукашенко ни разу не назвал задержанных «наемниками» или «бойцами ЧВК Вагнера». Для Лукашенко задержанные под Минском – солдаты, военнослужащие… И это притом, что уже через несколько часов после задержания россиян Александру Лукашенко доложили, что задержанные – из – из «ЧВК Вагнера» и это «абсолютно точно».

Интересный разворот. Это на что намекнул президент Беларуси, засклерозив «ЧВК Вагнера»?