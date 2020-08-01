 

Срочника, разбившего стекло машины ФСО на параде Победы в Москве, уволили…

01.08.2020, 23:15, Разное

Рядового-срочника Никиту Ерошенко, который на параде Победы в Москве разбил стекло в машине ФСО, комиссовали по состоянию здоровья, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«По результатам психиатрического обследования принято решение о досрочном увольнении его из Вооруженных сил РФ», — цитирует агентство собеседника. Ерошенко, по его словам, уже находится дома.

22-летний Ерошенко 24 июня разбил карабином три стекла в машине ФСО рядом с Красной площадью после того, как его не допустили к участию в параде в основном строю и отправили в резерв. Солдата задержали и направили на обследование в психиатрический стационар. Уголовное дело в связи с произошедшим возбуждать не стали.

Источник: Новая газета





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