Срочника, разбившего стекло машины ФСО на параде Победы в Москве, уволили…

01.08.2020, 23:15, Разное

Рядового-срочника Никиту Ерошенко, который на параде Победы в Москве разбил стекло в машине ФСО, комиссовали по состоянию здоровья, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«По результатам психиатрического обследования принято решение о досрочном увольнении его из Вооруженных сил РФ», — цитирует агентство собеседника. Ерошенко, по его словам, уже находится дома.

22-летний Ерошенко 24 июня разбил карабином три стекла в машине ФСО рядом с Красной площадью после того, как его не допустили к участию в параде в основном строю и отправили в резерв. Солдата задержали и направили на обследование в психиатрический стационар. Уголовное дело в связи с произошедшим возбуждать не стали.