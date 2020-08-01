В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
01.08.2020, 22:53, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них был подтвержден диагноз «пневмония». Всего в Москве скончались 4485 пациентов с COVID-19, передает ТАСС.
Накануне в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом.
Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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