В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

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01.08.2020, 22:53, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них был подтвержден диагноз «пневмония». Всего в Москве скончались 4485 пациентов с COVID-19, передает ТАСС.

Накануне в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом.

Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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