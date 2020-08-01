Искусствовед возмутился поведением посетителей Айя-Софии

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01.08.2020, 22:30, Новости дня

Турецкое Управление по делам религии не справляется с охраной собора Святой Софии после превращения музея в мечеть, сообщил председатель правления Ассоциации истории искусства Шериф Яшар.

Его возмутило то, как ведут себя посетители и желающие помолиться. Яшар указал, что они складывали обувь на памятники с тысячелетней историей и заходили в ложу, предназначенную для правителя. Кроме того, «заходя в зону махфиля хюнкара, относящегося к османскому периоду, граждане садятся на ограждение этого места исторического значения, а учитывая, что эти конструкции деревянные, они просто не выдержат», сказал он.

Яшар заявил, что доводил до сведения властей, какая картина складывается в 1500-летнем сооружении, но так и не добился реакции, передает RT со ссылкой на Cumhuriyet.

После того, как здание передали Управлению по делам религии, прежний персонал ушел, а представители управления «не справляются», сказал он.

«Там снова нужен профессиональный персонал», – сообщил Яшар.

10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.





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