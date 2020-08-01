Мнение: Митинг под дождем

01.08.2020, 22:25, Разное

В Хабаровске состоялись очередные, 22-й день подряд, протестные шествия в связи с арестом губернатора края Фургала. Правда, как злорадно отмечают прокремлевские СМИ, в этот раз было якобы намного меньше народу – что, впрочем, объяснимо, так как шел дождь. Возможно, если завтра распогодится, людей на шествиях тоже заметно прибавится.

А может, и нет. Пока ясно, что Кремль в своем противоборстве с хабаровчанами избрал тактику измора: все равно, мол, людям рано или поздно надоест бессмысленно ходить по улицам с плакатами, они сообразят, наконец, что “плетью обуха не перешибешь” – и всё уляжется, а Фургал загремит на свое пожизненное. Пока все идет к тому, что план Кремля сработает.

Вероятно, тут уже сказывается отсутствие у хабаровских протестов видимых лидеров, стихийный характер этих протестов. Плюсы такого отсутствия лидеров очевидны всем, знакомым с российской действительностью: нет лидеров – некого хватать, вязать, не на кого вешать обвинения в “связи с иностранными агентами”, путинские жандармы топчутся в недоумении, зря роняя слюну с оскаленных клыков – это, конечно, приятное зрелище.

Но есть и минусы: стихия, конечно, всем хороша – но у нее нет мозгов. Поэтому, встретив препятствие, она может так и биться об него головой неделю за неделей, впустую растрачивая свой запал, мощь и кураж. Лидеры как раз и нужны для того, чтобы управлять стихией, выражаясь высокопарно, “народного гнева” – иначе весь гнев так и сойдет попусту на нет, оставив у народа чувство собственного бессилия и убедив его в полной собственной беспомощности.

Собственно, если людям позволяют митинговать, но никак не реагируют на их требования – у них остается два пути эскалации (и всегда остается третий – просто разойтись по домам):

первый – перейти к агрессии, то есть

а) или к беспорядкам типа “жечь покрышки” и грабить магазины, или

б) к мятежу – захвату административных учреждений и попыткам сменить власть.

второй – политизация протеста, то есть выдвижение широких политических требований.

Тут и становится очевидным, что для всего “дальнейшего развития” как раз и требуются лидеры, а если их не появится – то ничего и не будет. Впрочем, понятно, почему никто не спешит действовать в данном направлении: и беспорядки, и мятеж, и политизация – это по меркам существующего режима тяжкие преступления, за которые и “двушечкой”, если что, не отделаться – речь может пойти и о “пятерочке”, и о “десяточке”.

Политизация протеста – это, например, требование более широкой автономии для края; или – возможность для края – того же Хабаровского ЗакСа – назначить собственного врио губернатора, вместо того чтобы год с лишним терпеть присланного Москвой клоуна. Наконец, это может быть просто требование “настоящей федерализации” России – по типу той, которую сама РФ постоянно требует от Украины (ведь ни для кого не секрет, что российские “субъекты” – за исключением одного, не совсем субъекты, да и РФ – никакая не федерация, по большому счету).

В этом случае протестующие в Хабаровске могли бы, по крайней мере, рассчитывать на солидарную поддержку своих требований другими регионами – в то время как сейчас, когда все лозунги крутятся вокруг Фургала, с солидарностью плохо: как могут жители других регионов выходить за Фургала, если никакого Фургала они не знают?

Словом, для всего перечисленного требуются мозги и железные яйца – а у толпы с тем и другим, увы, плохо. Пока что все, что мы видим – это волны прибоя, которые без толку бьются о гранитный парапет. Конечно, вода рано или поздно и гранит разобьет – но когда это будет… Гораздо раньше другая вода – с небес, обычные дожди – смоют с площадей все митинги.

Без лидеров хабаровчанам не обойтись.

(все фото – сегодняшние)