 

За двое суток в мире выявили почти 600 тыс. больных с COVID-19

01.08.2020, 22:18, Новости дня

За сутки в мире выявили 289 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные 1 августа.

Днем ранее в ВОЗ фиксировали антирекорд по суточному приросту больных с COVID-19 – их было 292 527.

Таким образом, за последние двое суток в мире зарегистрировано почти 600 тыс. пациентов с коронавирусом.

Всего с начала эпидемии было подтверждено почти 17,4 млн случаев COVID-19.

На 1 августа в мире умерло, по данным ВОЗ, 675 060 человек с коронавирусной инфекцией, за последние 24 часа – 6142 человека.

В десятке стран с наибольшим числом подтвержденных случаев COVID-19 произошли изменения – Иран опередил Великобританию более чем на 1000 случаев, переместившись на девятое место. Тройка лидеров по распространенности коронавируса не изменилась: США (почти 4,5 млн), Бразилия (более 2,61 млн), Индия (почти 1,7 млн).

В Украине по состоянию на 1 августа число случаев COVID-19 составляет 71 056. 1709 больных умерли, 39 308 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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