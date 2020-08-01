В Севастополе внедорожник врезался в автобус. 14 человек пострадали
01.08.2020, 22:18, Новости дня
14 человек пострадали в аварии, которая произошла 1 августа в оккупированном Россией Севастополе. Участниками ДТП стали автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, водитель автомобиля Mercedes врезался в ехавший впереди автобус. Среди пострадавших восемь взрослых и шестеро детей.
Пострадавшим, по данным ТАСС, оказали медицинскую помощь, тяжелых среди них нет.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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