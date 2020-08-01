 

В Иране заявили о сорванных планах террористов атаковать генконсульство России

01.08.2020, 22:08, Новости дня

Иранские государственные СМИ утверждают, что террористическая группировка «Тондар», главаря которой арестовали в Иране, якобы планировала атаковать генконсульство России. Посольство РФ отказалось комментировать эту информацию, назвав ее слухами.

Телерадиокомпании IRIB заявила, что спецслужбы Ирана предотвратили нападение на генконсульство в Реште, передает ТАСС.

Также утверждается, что радикалы собирались применить химическое и биологическое оружие на международной книжной ярмарке в Тегеране. 

IRIB не называет источник информации и не указывает, когда был предотвращен теракт, передает РИА «Новости».

Посольство РФ в Иране заявило, что «не комментирует непроверенные слухи».

Напомним, Иранские власти сообщили о задержании лидера организации Джамшида Шармахда. Сообщается, что радикалы действуют из США.

Отметим, что в 2010 году Иран освободил гражданина США иранского происхождения Резу Тагави, который находился под стражей больше двух лет по подозрению в связях с организацией «Тондар».

«Тондар» считается в Иране террористической организацией. Ее члены выступают за монархический строй, переставший существовать после Исламской революции 1979 года.

Сообщалось, что именно эта группировка стоит за взрывом в одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, когда погибли 14 человек и порядка 200 получили ранения.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Москва заняла первое место в инвестрейтинге АСИ

13.07 / Вице-премьер Трутнев прибыл в Хабаровск

17.07 / Служба поддержки Twitter заявила о взломе хакерами около 130 аккаунтов

10.07 / В Еврокомиссии оценили, выполняет ли Украина требования безвиза

15.07 / В РФ предложить вернуть православные храмы в Турции

26.06 / Euronews – ВОЗ предупреждает об угрозе коллапса во время второй волны заражений в ЕС

21.07 / Греция повысила боеготовность вооруженных сил из-за планов Турции

01.07 / Росс: компании могут перенести свои штаб-квартиры из Гонконга

20.07 / Открытие школ после карантина — ключ для Трампа к победе на выборах

28.07 / В Петербурге произошло столкновение поездов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска