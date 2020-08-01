Чем обернется очередной «рублепад»?

01.08.2020, 22:01, Новости дня

Многодневное падение рубля по отношению к основным иностранным валютам привело к тому, что накануне курс евро впервые с марта нынешнего года превысил во время торгов отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. Об этом накануне сообщили СМИ со ссылкой на данные Московской биржи. Затем, правда, рубль несколько отыграл позиции.

По итогам июля российская валюта снизилась на 4% к доллару и на 9% – к доллару в паре с евро, а по итогам семи месяцев она плотно закрепилась в числе аутсайдеров форекса, передает Reuters.

Русская служба «Голоса Америки» попросила российских экономистов оценить, в чем основные причины затянувшегося пике национальной валюты и что это сулит обычным гражданам.

«Почти открытое объявление курса на девальвацию»

Главный фактор ослабления рубля совершенно очевиден, утверждает экономический обозреватель Семен Новопрудский. По его словам, для российского валютного рынка стало сенсацией заявление Банка России, что тот не будет полностью продавать валюту, полученную от продажи Сбербанка правительству.

«Рынок воспринял это фактически как то, что российское правительство и монетарные власти в целом решили пойти по пути девальвации рубля, –добавил он. – А делается это, конечно, для того, чтобы хоть попытаться сбалансировать бюджет, точнее закрыть ту гигантскую дыру, которая образовалась сразу от двух шоков – резкого падения цен на нефть и обвала доходов, вызванных пандемией и карантином. За первый квартал текущего года доходы России от нефти и газа просели на 30 процентов, а газовые вообще оказались на минимальном уровне за последние 15 лет».

Так что здесь, помимо чисто экономических причин, есть и очевидная политическая подоплека происходящего, констатирует Семен Новопрудский. По его мнению, действия властей – это почти открытое объявление курса на девальвацию.

«Понятно, что такая политика ничего хорошего не сулит простым гражданам. Большинство населения и без того долго беднело, а затем ситуацию усугубил карантин. Поэтому, если такой курс продержится достаточно долго, это приведет к росту цен и к еще более ощутимому падению уровня жизни. Так или иначе, это все равно скажется на стоимости товаров. Дешевый рубль дает некоторое преимущество только компаниям-экспортерам», – резюмировал экономический обозреватель.

«Это означает дальнейшее снижение жизненного уровня людей»

В свою очередь, директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев считает, что триггером всего процесса стало очередное понижение ключевой ставки Центробанком. На его взгляд, это повлекло отток из страны нерезидентов среди владельцев российских гособлигаций.

В пятницу, 31 июля, регулятор прогнозируемо снизил ставку – с 4,5 до 4,25 процентных пункта.

Другое дело, почему на это идут власти, рассуждает Игорь Николаев. С его точки зрения, слабый рубль необходим, чтобы каким-то образом сбалансировать бюджет.

«До парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию не препятствовать резкому ослаблению национальной валюты (властям) было не с руки, – подчеркнул он. – Поэтому выждали некоторое время и понизили ставку. А это уже чисто политический момент».

Вместе с тем профессор думает, что процесс еще не закончен. Как ему представляется, стратегически курс взят на понижение рубля, и тот продолжит свое падение.

«А ослабление рубля – это инфляция. Согласно отчету Росстата, реальные располагаемые доходы населения во 2 квартале 2020 года упали на 8 процентов к соответствующему периоду 2019 года. Словом, люди и так стали беднее. Инфляция же, простимулированная падением рубля, приведет к еще большему падению реальных доходов. Это означает дальнейшее снижение жизненного уровня людей», – заключил Игорь Николаев.

Эксперты также сошлись на том, что деноминация рубля стране пока не грозит, поскольку для нее сегодня нет реальных предпосылок.