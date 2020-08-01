 

Слуцкая призвала не драматизировать уход Косторной от Тутберидзе

01.08.2020, 21:48, Новости дня

Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая призвала не драматизировать ситуацию с переходом фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Слуцкая сообщила в Instagram, что спортсмена «что-то не удовлетворяет», если принимается решение о смене тренера, «захотелось чего-то нового». Она подчеркнула, что «в этом нет ничего шокирующего».

Как напомнила Слуцкая, «Алексей Ягудин ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой, Маша Бутырская ушла от Виктора Кудрявцева к Елене Чайковской». По ее словам, «переходы характерны» для фигурного катания и «не преподносились как из ряда вон выходящие».

Слуцкая выразила уверенность, что Косторная – настоящий профессионал, причем «к этому уровню ее подвела именно Этери Тутберидзе».

«Еще некоторое время Алена будет кататься на фундаменте, заложенном предыдущим тренером. А вот что произойдет потом, мы посмотрим», – сообщила она, добавив, что «драматизировать не стоит, главное, чтобы результаты были на уровне».

В пятницу чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Прежде Косторная заявляла, что Тутберидзе – «такой же человек, словно мама», а не «железная леди».

По словам Тутберидзе, Косторная предъявила «целый список девочек нон грата», с которыми не желала тренироваться на одной площадке.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Мнения: «Неслыханная свобода слова» по-украински

02.07 / Росавиация продлила запрет на рейсы в Россию до 1 августа

01.08 / Минобороны Польши – всё идёт по плану — число американских солдат в Польше будет только расти

10.07 / Крым отказался от воды с Украины

09.07 / За пять месяцев 2020 года экономика Украины упала почти на 6% – Минэкономразвития

20.07 / Генпрокуратура признала нежелательными семь НКО из США и Британии

18.07 / В Нанте произошёл пожар в одном из крупнейших готических соборов

04.07 / Взрыв на фабрике фейерверков в Турции: четыре человека погибли, около 100 – ранены

03.07 / “Залить экономику деньгами, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн/$”. Смолий рассказал, чего от него требовали представители властей

23.07 / Кремль отреагировал на доклад Британии о «российском вмешательстве»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска