Личное: Как складывается жизнь

01.08.2020, 21:17, Разное

Положа руку на сердце, ответьте: «Довольны тем, как складывается жизнь?»



Фото: istock.com

Кажется, я с вами делилась тем, что некоторое время назад моя знакомая покончила жизнь самоубийством.

Молодая, красивая, неглупая. Ничего не предвещало, как говорится, но вот взяла и добровольно ушла.



На меня это очень сильно повлияло. Я стала пристальнее всматриваться в окружающих меня людей.

Недовольство жизнью имеет свойство накапливаться постепенно. Сначала его не замечаешь, а потом — не знаешь, что с ним делать, чувствуешь себя в западне. Так, наверное, бывает, да?

Я не знаю вас лично, но вы мне дороги. И в это необычное, странное время, когда вы давно никуда не летали, образ жизни изменился, доход, возможно, упал, я хочу вас поддержать.

Выговаривайтесь. Здесь и сейчас.

Если довольны жизнью, поблагодарите Б-га. Нет — поделитесь. Возможно, станет легче. Возможно, увидите свет в конце туннеля.

Свет есть всегда. Порой — не в том направлении, в котором смотрите, но он есть. Точно знаю.

Итак: довольны тем, как складывается жизнь? Какие радости? Какие проблемы?

Я вас слушаю очень внимательно.