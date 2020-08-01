 

Личное: Как складывается жизнь  

01.08.2020, 21:17, Разное

Положа руку на сердце, ответьте: «Довольны тем, как складывается жизнь?»


  Фото: istock.com

Кажется, я с вами делилась тем, что некоторое время назад моя знакомая покончила жизнь самоубийством.

  Молодая, красивая, неглупая. Ничего не предвещало, как говорится, но вот взяла и добровольно ушла.

  
На меня это очень сильно повлияло. Я стала пристальнее всматриваться в окружающих меня людей.  

Недовольство жизнью имеет свойство накапливаться постепенно. Сначала его не замечаешь, а потом — не знаешь, что с ним делать, чувствуешь себя в западне. Так, наверное, бывает, да?  

Я не знаю вас лично, но вы мне дороги. И в это необычное, странное время, когда вы давно никуда не летали, образ жизни изменился, доход, возможно, упал, я хочу вас поддержать.

Выговаривайтесь. Здесь и сейчас.

  Если довольны жизнью, поблагодарите Б-га. Нет — поделитесь. Возможно, станет легче. Возможно, увидите свет в конце туннеля.  

Свет есть всегда. Порой — не в том направлении, в котором смотрите, но он есть. Точно знаю.  

Итак: довольны тем, как складывается жизнь?   Какие радости? Какие проблемы?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / При взрыве в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек

31.07 / Мнение: Письмо: “Довольно возрастная женщина”

02.07 / В Сети появился редкий снимок Александра Панайотова с женой Екатериной Кореневой

30.07 / Мнение: Перечитывая “Флэшбек”

02.07 / Личное: Одна одинёшенька

03.07 / Учёные доказали, что занятия бегом могут оказывать противоязвенный эффект

01.08 / Меган Маркл пожертвовала 10 тысяч долларов на нужды беженцев

28.07 / “Воспоминания как сны”: Екатерина Климова впечатлила поклонником архивными фото

29.07 / Мажоритарное прошлое

22.07 / Ученые рассказали о новом способе лечения рака головы и шеи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска