Личное: Как складывается жизнь
01.08.2020, 21:17, Разное
Положа руку на сердце, ответьте: «Довольны тем, как складывается жизнь?»
Фото: istock.com
Кажется, я с вами делилась тем, что некоторое время назад моя знакомая покончила жизнь самоубийством.
Молодая, красивая, неглупая. Ничего не предвещало, как говорится, но вот взяла и добровольно ушла.
На меня это очень сильно повлияло. Я стала пристальнее всматриваться в окружающих меня людей.
Недовольство жизнью имеет свойство накапливаться постепенно. Сначала его не замечаешь, а потом — не знаешь, что с ним делать, чувствуешь себя в западне. Так, наверное, бывает, да?
Я не знаю вас лично, но вы мне дороги. И в это необычное, странное время, когда вы давно никуда не летали, образ жизни изменился, доход, возможно, упал, я хочу вас поддержать.
Выговаривайтесь. Здесь и сейчас.
Если довольны жизнью, поблагодарите Б-га. Нет — поделитесь. Возможно, станет легче. Возможно, увидите свет в конце туннеля.
Свет есть всегда. Порой — не в том направлении, в котором смотрите, но он есть. Точно знаю.
Итак: довольны тем, как складывается жизнь? Какие радости? Какие проблемы?
Я вас слушаю очень внимательно.
Источник: Лена Миро
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