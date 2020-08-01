 

Украинский военный, побывавший в плену у боевиков, подал иск против РФ

01.08.2020, 21:10, Новости дня

Владимир Фомицкий из Кривого Рога судится с Российской Федерацией и требует в суде взыскать в свою пользу один миллион гривен. Об этом сообщило Общественное 31 июля.

28 июля в Долгинцевском районном суде состоялось подготовительное заседание по рассмотрению гражданского иска.

“Иск я подал к Российской Федерации за тот вред, что она нанесла своей агрессией против нас. Мы привлекаем соответчиком “Сбербанк России”, чтобы реально было получить материальный ущерб и заставить их закрыться и больше не работать”, – прокомментировал Фомицкий.

По информации Общественного, судья приняла решение о том, что следующее заседание должно состояться 19 сентября в режиме видеоконференции. На нем должен присутствовать соответчик, представитель “Сбербанка России”.

Фомицкий в зоне проведения антитеррористической операции служил в составе добровольческого батальона “Кривбасс”. 1 сентября 2014 года он попал в плен в районе поселка Новокатериновка. По информации Общественного, в плену находился с 1-го по 10 сентября 2014 года в Донецке.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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