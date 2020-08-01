“Укрзалізниця” принесла извинения избитой пассажирке поезда “Мариуполь – Киев”

01.08.2020, 21:10, Новости дня

“Укрзалізниця” принесла извинения пассажирке поезда №84 “Мариуполь – Киев”, на которую ночью 31 июля было совершено нападение. Об этом пресс-служба УЗ написала 1 августа в Facebook.

“Злоумышленник был задержан правоохранителями, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие”, – сказано в сообщении.

В пресс-службе УЗ подчеркнули необходимость восстановления сопровождения поездов дальнего следования сотрудниками Нацполиции Украины.

Нападение на пассажирку поезда “Мариуполь – Киев” Анастасию Лугову произошло ночью 31 июля. Неизвестный мужчина проник в купе, где она находилась с ребенком, стал ее бить и пытался изнасиловать. Злоумышленника задержала полиция после прибытия поезда в Киев.

1 августа Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Виталия Рудзько, которого подозревают в избиении и попытке изнасилования Луговой, на два месяца без права выхода под залог.