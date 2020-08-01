Японцы и американцы начали получать странные посылки из Китая

01.08.2020, 21:08, Новости дня

В Японию и США начали поступать загадочные посылки из Китая с семенами растений, сообщают СМИ со ссылкой на власти стран.

Житель префектуры Канагава в Японии заявил, что к нему пришла посылка, которую он не заказывал, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Такие же посылки стали получать с конца июля японцы в других районах. Все посылки отправлены из-за границы, на них нет штампа карантинной службы, и во всех них находятся семена каких-то растений.

Подобные посылки также получают в Австралии и США.

Японские власти попросили граждан не высаживать растения, чтобы не нарушать природный баланс и не подвергаться риску заражения вирусами или насекомыми.

Отмечается, что в посылках в США были семена вьюнка и капусты.

На них значатся символы почты Китая, обратные адреса также китайские. При этом МИД Китая настаивает, что штампы поддельные, и отрицает связь с этими отправлениями.