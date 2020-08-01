 

Мнение: Чего ждать от августа 2020 года?

01.08.2020, 21:05, Разное

Август – традиционно не очень благополучный месяц для России…

Именно в августе произошли ГКЧП, дефолт 1998 года, затонула подводная лодка «Курск», сгорела Останкинская телебашня…. А уж если вспомнить теракты на земле и в воздухе, вспомнить наводнения и пожары…. Хоть вообще отменяй месяц август.

Но я фаталист. И живу, придерживаясь принципа, чему быть – того не миновать. И чего бы случилось, все могло быть еще хуже…
Тем не менее, людям свойственно думать о том, что произойдет в будущем. Мне тоже хочется заглянуть в ближайшее будущее.

Хочется знать, какую скверну готовит нам август в этом году? Чего ждать? К чему готовиться?

На снимках: август 2019 года в Москве, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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