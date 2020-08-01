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01.08.2020, 21:01, Разное

Кто выиграет и проиграет от цифровизации рабочих мест в России.

Фото: Zuma/ТАСС

Цифровизация заявляется как одно из основных направлений технологического развития в России. Этот процесс активно поддерживается властями, которые хотят таким образом стимулировать экономический рост в стране.

Но влияние цифровых технологий на экономику не бывает однозначным. Цифровизация вытесняет работников с определенных сегментов рынка труда. Алгоритмы нередко заменяют труд человека, в частности в автомобильной промышленности. Автоматизация, составляющая конкуренцию труду, приводит к ухудшению качества рабочих мест.

Альтернативная модель цифровизации — помощь занятым в выполнении их задач. Например, цифровая навигация в автомобиле оказывает содействие профессиональному водителю в выборе маршрута и позволяет избежать пробок, но не заменяет его.

Проблема в том, что процесс цифровизации не распространяется однородно. Предположу, что вполне автоматизируемые административные задачи автоматизированы не будут. Управленческий корпус попросту не станет покупать решений, автоматизирующих его функции.

А если и купит под давлением вышестоящего начальства, то тут же придумает дополняющие или дублирующие задачи, чтобы сохранить в своих руках административный контроль.

Зато задачи, которые выполняют обычные сотрудники, будут автоматизироваться нещадно. В экономике со слабой переговорной позицией рядовых работников, к которой относится Россия, именно топ-менеджмент формирует спрос на технологии цифровизации. Рядовые сотрудники в этом процессе играют лишь периферийную роль. Если и когда появятся технологии, благодаря которым банки смогут, как некоторые производители автомобилей, обходиться без сотрудников, менеджмент предпочтет в основном избавиться от человеческого труда.

При этом значительная часть труда топ-менеджеров тоже поддается автоматизации. Цифровые решения могут выполнять функции координатора, подбирая наилучшего кандидата для выполнения определенного поручения, распределять обязанности, обрабатывать сведения о выполнении поставленных задач и выносить решения по результатам выполненной работы, включая определение размера зарплаты.

Однако едва ли менеджеры захотят автоматизировать свою деятельность. Они, как и любые другие работники, не хотят оказаться на бирже труда и переместиться в сегмент рабочих мест, характеризующихся низкой зарплатой, отсутствием карьерных возможностей и тяжелыми условиями работы.

И, в отличие от рядовых работников, у них есть средства и возможности уберечь себя от такой участи.

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Вместо этого управленцы будут приобретать цифровые пакеты, делающие их работу более удобной. Например, позволяющие в деталях отслеживать прогресс в реализации проектов и выполнении поручений подчиненными. Менеджмент будет стремиться сохранить власть над ресурсами и сотрудниками, поэтому мы вряд ли дождемся того, чтобы зарплата сотрудников (а тем более самих топ-менеджеров) определялась автоматически, а не за столом начальника. А рядовые работники будут все в большей мере вытесняться с определенных сегментов рынка труда за счет технологий, замещающих их труд.

Иван Любимов
Экономист

Источник: Новая газета





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