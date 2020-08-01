VOAэкспресс 1 августа 2020

01.08.2020, 20:54, Новости дня

TikTok

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что он может уже в субботу принять меры для того, чтобы остановить работу популярного видеоприложения на территории США.

«Что касается TikTok, мы запрещаем его в Соединенных Штатах», – сказал он журналистам.

Викторина

Насколько хорошо в США развита ядерная энергетика? Как американцы называют «ядерный чемоданчик», который постоянно находится рядом с президентом США? Какое место в мире США занимают по количеству произведенных ядерных испытаний?

Проверьте свои знания о ядерной энергетике в США в викторине «Голоса Америки»!

Виноградники штата Нью-Йорк

Когда речь заходит об американских производителях вина, то, как правило, вспоминают Калифорнию с ее виноградниками. Однако жителям Восточного побережья не обязательно ехать через всю страну, чтобы попробовать американского вина, ведь найти производителей этого напитка можно совсем недалеко от Нью-Йорка

Рейтинг

Социологическая служба Gallup опубликовала данные о том, как в мире оценивают деятельность руководства США.