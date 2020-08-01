Выгонявший нагайкой туристов с пляжа казак оказался сотрудником санатория

01.08.2020, 20:48, Новости дня

В Крыму произошло несколько случаев с изгнанием отдыхающих с пляжа охранниками местного санатория «Форос», расположенного рядом с одноименным поселком, пишут СМИ.

В субботу в соцсетях опубликовали видеоролик, как мужчина с бейджиком и нагайкой в руках прогоняет семью с крымского пляжа.

Автор видео объяснила, что ее семья посещала этот пляж шесть лет подряд, но в этот день им заявили, что место стало «лечебным пляжем санатория «Форос», передает 360.

Руководство санатория установило на пляже пропускную систему, потому охранник просил покинуть отдыхающих. Мужчина, по словам автора ролика, угрожал плетью ей, ее малолетнему ребенку и ее супругу.

Путешественница Анна Груздева сообщила телеканалу, что 23 июля с ней произошла похожая ситуация – ее также прогнали с пляжа. При этом она три года ездила туда без проблем.

В 2020 году она приехала в Крым с подругой, с ними были трое детей. На входе на пляж их встретил казак и попросил покинуть место.

Те, в свою очередь, потребовали показать документы, почему им нельзя подойти к морю. В конечном итоге туристы написали заявление в полицию.

«Мы планируем после этого заявления подать на них в суд в Петербурге, по месту регистрации, потому что в Крыму подавать бесполезно», – отметила Груздева.

Подруга Груздевой Жанна Бабаева сообщила, что на входе на пляж им угрожали физической расправой. В юридическом отделе санатория сообщили, что не в курсе, кто не пускал людей на пляж.

«Данные посетители пляжа не являются гостями санатория «Форос». У санатория «Форос» восемь карт пляжа, три из которых предназначены для гостей санатория и являются лечебными. Пропуск на данные карты осуществляется по карте гостя, выданной на основании санаторно-курортной карты гостя», – пояснили в пресс-службе санатория.

Юрист Елена Оболенская в разговоре с телеканалом пояснила, что санаторий не может ограждать лечебные пляжи заборами от россиян, Руководство само разделить посетителей и других отдыхающих, и огораживать пляжи нельзя.