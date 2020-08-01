Мнение: Сытая Россия, русские свиньи и напечатанная курица

01.08.2020, 20:45, Разное

1. На «Справочнике патриота» вышла статья о том, чем питаются российские семьи. Как и можно было предположить, Россия имеет все признаки сытой и богатеющей страны – потребление хлеба и картофеля падает, а овощей, фруктов, мяса и рыбы – растёт:

https://ruxpert.ru/Статистика:Потребление_продуктов_питания_по_домохозяйствам_в_России

Как видно по заглавному графику, в целом наш рацион питания становится здоровее. Мы стали есть меньше углеводов, больше жиров и белков. Россия в буквальном смысле наращивает мускулы и копит жирок.

2. Вот мы и дождались этого момента – импорт свинины в Россию прекратился, мы полностью обеспечены свиньями собственного производства:

https://lenta.ru/news/2020/07/29/svin/

России оказались не нужны иностранные свиньи: импорт в по итогам первого полугодия 2020-го сократился на 98 процентов — до одной тысячи тонн. Как сообщает газета «Коммерсантъ», до этого поставки достигали 100 тысяч тонн ежегодно. Согласно подсчетам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в денежном выражении объем поставок сократился со 170 до 3 миллионов долларов.

Среди причин эксперты называют повышение привлекательности азиатских рынков для мировых экспортеров. Кроме того, с этого года в России начали действовать 25-процентные пошлины на ввоз мяса. Получается, что в 2020-м Россия обойдется без иностранной свинины впервые за 30 лет. Импорт вытесняется продукцией собственного производства: за полгода показатель вырос на 12,6 процента. На фоне систематического снижения оптовых цен поставщики переключились на другие рынки.

Напомню, что собственной курятиной мы себя обеспечили ещё лет десять назад.

3. Похоже, одна из крупнейших сетей фаст-фуда решила прислушаться к радикальным защитникам животных. В России начнут продавать курицу, напечатанную на биопринтере:

https://lenta.ru/news/2020/07/16/biokfc/

В российских ресторанах сети быстрого питания KFC появится курица, созданная при помощи 3D-биотпринтера. Как сообщает газета «Ведомости», первым продуктом, созданным по такой технологии станут фирменные наггетсы. Технологию разрабатывает «дочка» «Инвитро» 3D Bioprinting Solutions.

В компании уточнили, что идея возникла в ответ на популярность здорового образа жизни и заменителей обычного мяса, сообщает Telegram канал «Подъем». Биопечать основана на технологии с использованием клеток курицы и растительного сырья, так что животные в этом процессе практически не участвуют.