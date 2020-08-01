Мнение: Лучшая регрессивная терапия

01.08.2020, 20:31, Разное

Прочитала в ленте про добаюкивание и придумала несколько ноу-хау.

Хотя не исключено, что это уже практикуют. Во всяком случае многие энтузиасты охотно подхватят и будут практиковать.

Добаюкивание звучит слишком по-взрослому.

Уж если спасать своего Внутреннего Ребенка, то подходить ответственно.

Начинать надо с зачатия.

Дозачинание назвала я эту полезную телесную практику.

Это не секрет, что все проблемы взрослых людей, как то: нехватка денег, ума и силы воли, берут свое начало в детстве. Но регрессивная терапия с путешествием в детство не приносит результата, денег и ума больше не становится. Все потому, что основная часть травм притаились раньше.

Скорее всего ваши ветреные родители не были готовы к зачатию. Вас не планировали в тот самый час, когда зачинали. Почти наверняка родители ваши, особенно отец, думали в этот момент о своей подлой похоти, а не об ответственности за новую жизнь. Поэтому вы – по большому счету Случайный и несете на себе эту мрачную печать. Только поэтому вас так часто посещает чувство беспомощности и брошенности. Представьте себе, в то время, как шел процесс, приведший к вашему зарождению, ваши родители радостно хрюкали и взвизгивали, не обращая на вас никакого внимания, а когда происходило слияние клеток и собственно ваше зачатие, они просто храпели, отвернувшись друг от друга. Вы были одиноки, брошены, вам было темно и страшно.

Теперь понятны источники ваших бед?

Практика дозачинания – это возможность переписать заново свое зачатие, контролируя и направляя этот процесс.

Лягте под кровать и представьте, что то-самое-действо разворачивается над вашей головой. Командуйте из-под кровати строгим голосом. Возьмите руководство своим зачатием на себя. Рулите процессом, не давайте родителям расслабляться и спать.

Не важно, что вы будете говорить своей матери и своему отцу, это ваше интимное дело. Но не стесняйтесь в выражениях, вы – цель и суть этого процесса, кричите им, что вы уже есть и главное – вы, а не их похоть.

Проведите курс таких практик, а потом обращайтесь к этому каждый раз, когда вас накрывает чувство бесполезности, когда вам кажется, что мир равнодушен к вам. Вернитесь в состояние половой клетки и выскажите своим родителям все, что наболело.

Если дозачинание не решило всех проблем в вашей жизни, обратитесь к следующей практике.

Донашивание.

Когда мать носила вас в чреве, она делала это чересчур эгоистично, она много думала о себе и о вашем отце.

Внимание ее не было полностью обращено на вас, иногда она вообще забывала, что вы растете в ее животе. Особенно это касалось первых месяцев, когда вы были малы. Представьте себе, сколько унижения и боли вы испытали тогда, будучи крошечным и почти незаметным на глаз. Ваша мать занималась сексом, выясняла отношения с вашим отцом и своими родителями, смотрела кино, болтала с подругами, думала о своей работе или учебе, а вы в это время оставались совсем одни.

Вам нужно исправить эту ошибку.

Завернитесь в одеяло с головой и со всей силы пинайтесь ногами, как бы напоминая матери о том, что вы есть, обращая на себя ее внимание. Кричите и угрожайте, покажите миру в лице матери, что вы уже существуете и можете за себя постоять.

Так вы избавитесь от чувства ничтожности. Вы вернете себе то, что принадлежит вам по праву – любовь окружающих. Вы начнете купаться в одобрении. Но не жалейте пинков, выражайте себя активней.

Много идей остается кроме того.

Довыталкивание. Мать плохо помогала вам покинуть ее родовые пути, отдыхая между потугами и жалея себя, растягивая процесс, поэтому вас преследует по жизни чувство тесноты, духоты, вам мало свободы, вы ощущаете себя зажатым людьми и обстоятельствами. Верните себе свободу. Лупите по всем поверхностям, когда идете мимо, расталкивайте всех локтями, когда находитесь в очереди и толпе. Освобождайтесь. Некоторые используют эту полезную телесную практику интуитивно, когда садятся на маршрутку или заходят в метро, но многим не хватает уверенности. Представьте, что вы плод, головка которого вот вот должна появиться на свет. И лезьте к свету смелей.

Досасывание. Наверняка вас маловато и недостаточно сытно кормили, не всегда по первому зову. А если вы родились до 90-ых еще и выдерживали между кормлениями три часа по совету детоненавистника Спока. Из-за этого вас преследует по жизни чувство голода и нужды. У вас мало денег, мало удовольствий. Необходимо помочь себе дососать недососанное. Налейте в бутылочку с соской напиток, который вы любите, кофе, кока-колу, пиво или виски со льдом. И сосите. Не останавливайтесь, пока не отвалитесь сами собой. Делайте так каждый раз, когда почувствовали неудовлетворенность. Сделайте дырку в соске побольше, чтобы тратить меньше усилий. Хватит уже того, что вы потели над этим в детстве и получали стресс.

Прелесть этих практик в том, что вам никому не нужно платить. Они экономят вам деньги.

Добаюкать вы тоже можете себя сами, совершенно бесплатно.

Купите кресло-качалку или гамак, завернитесь в теплый плед и добаюкивайте себя сколько влезет. Делайте это вместо работы. Можете совмещать с досасыванием, тогда эффект будет двойным.

Становитесь успешными в настоящем, решая проблемы в прошлом.