 

Мнение: Митинги в Хабаровске. 01.08.2020

01.08.2020, 20:23, Разное

В Хабаровске, несмотря на сильный дождь, сегодня продолжились протесты в поддержку арестованного губернатора Фургала.
Присланный из Москвы Дегтярев пока что очевидно никак не может закруглить протесты.
Некоторое снижение численности протестов оппозиция связывает с дождем, а лоялисты с тем. что протесты выдыхаются.
Численность можете сами оценить по видео, также как и представленные лозунги.

Источник: Colonel Cassad





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