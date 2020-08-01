 

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17,5 миллиона человек

01.08.2020, 20:23, Разное

Пандемия коронавируса в мире еще в самом разгаре. Ученые обнародовали свежие данные о количестве зараженных.

По данным экспертов, по состоянию на 1 августа 2020 года число инфицированных превысило 17,5 миллиона человек. Врачи напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, поскольку борьба с болезнью продолжается.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Виктория Бекхэм поделилась новыми фотографиями с помолвки Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

02.07 / Мнение: О похмелье принятых поправок

27.07 / Что будет с ценами на продукты в августе

18.07 / Канадская полиция расследует “преступление на почве ненависти” совершенное против памятника украинским эсэсовцам

03.07 / Мнение: Революция в Иране глазами гражданина СССР

05.07 / Российские ученые рассказали о новом способе обнаружения самолётов-невидимок

30.07 / Новое устройство разработчиков повысит мощь российских танков

17.07 / Колоссальное цунами высотой 20 метров затопило «британскую Атлантиду»

19.07 / О проблемах современной российской судебной экспертизы Анатолий Владимирович Фурсов

01.08 / Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер сообщил о намерении снять четвертый сезон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска