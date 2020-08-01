Помощник отреагировал на слухи о разводе Пугачевой

01.08.2020, 20:23, Разное

Накануне в прессе стали всплывать громкие заголовки, рассказывающие о сложных отношениях Аллы Пугачевой с ее нынешним мужем. Прозвучали фразы о том, что певица якобы ушла от Галкина, в то время, как телеведущий, в гордом одиночестве стал посещать светские мероприятия.

Концертный директор примадонны полностью опровергла слухи о внезапном разводе звездной пары.

“Ничего такого не было и нет”, – публично заявила Елена Чупракова.

Напомним, многие медиумы и экстрасенсы пророчили Максиму и Алле долгую и счастливую совместную жизнь. Провидец Виктор Богданов уверен, что никакого другого мужчины у Пугачевой не будет. Несмотря на все предсказания, экстрасенс добавил, что пару ждет вынужденное расставание, но на небольшой срок.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 22 Июл 2020 в 9:43 PDT

По словам Богданова, звездной паре понадобится время для того, чтобы все обдумать. Медиум заверил, Максим Галкин найдет способ, чтобы выйти из этого конфликта и снова сойтись с примадонной.

Более того, экстрасенс не раз заявлял, что брак Аллы Пугачевой и юмориста является “договорным”. Виктор Богданов добавил, что подобные отношения полностью устраивают обе стороны, связав их с большими деньгами и всемирной популярностью.