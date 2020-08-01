В Берлине на митинге против ограничений по коронавирусу задержали семерых активистов

01.08.2020, 20:16, Новости дня

Полицейские приступили к задержанию митингующих против ограничений по коронавирусу в центре Берлина, задержаны не менее семи участников протестов.

В субботу в Берлине прошла крупнейшая акция протестов ограничительных мер, участники промаршировали по улицам города и собрались на одной из улиц, где установили сцену, передает РИА «Новости».

В марше приняли участие порядка 17 тыс. человек, его закончили досрочно по требованию правоохранителей, поскольку участники не соблюдали мер безопасности.

«Эта акция была объявлена завершенной, поэтому вы обязаны покинуть место проведения митинга», – объявила по громкоговорителям полиция.

Многие из участников прибыли по предложению организатора движения Querdenken («Нестандартное мышление»). Некоторые отказались покидать улицу, и правоохранители начали разъяснительные беседы с ними. Реагирующих агрессивно полиция задерживает под неодобрительные возгласы толпы.

Всего задержано не меньше семи человек.

Позже полиция объявила, что в митинге принимали участие порядка 20 тыс. человек. Сейчас на месте митинга остались небольшие группы, участники протестов разъехались по регионам Германии.

Отмечается, что движение Querdenken объявило своей целью «конец пандемии». При этом заболеваемость в стране растет. В начале июля ежедневный прирост составлял менее 500 человек, а в последние две недели показатель приблизился к 1000. На 1 августа зарегистрировано более 200 тыс. человек, умерли более 9 тыс. пациентов.

Ранее в Германии ввели обязательное тестирование на коронавирус для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска.