Личное: Глупенькие девочки

01.08.2020, 20:10, Разное

С Этери Тутберидзе рассталась очередная её подопечная — 16-летняя Алёна Косторная.

Ну, как рассталась? Этери её выгнала. Причина? Алёна, как ранее Женя Медведева, поставила условие тренеру: хочу кататься без конкуренток одна!



Фото: Соцсети

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим…

Когда-то Юля (Липницкая) выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Потом Женя (Медведева) отказалась кататься с Алиной Загитовой.

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет!»

Что делают эти «милые, добрые» девочки? Они, глупые, считают себя право имеющими.

Мол, я — уже чемпионка чего-то! Звезда! Мне не нужна конкуренция, я хочу кататься одна!

Слышь, Этери, убери от меня других своих подопечных. Я не хочу рисковать, честно выступать, всё своё время ты должна посвятить только мне!

Глупые девочки искренне полагают, что это они — звёзды, а не тренер Тутберидзе зажгла их.

«Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подробно рассказал, что Косторной первой в группе поставили две программы на сезон. Все было прекрасно, но с середины июля Алена начала плохо тренироваться, не выполнять задания и огрызаться. А вскоре объявила об уходе к Плющенко, сказав, что приняла решение два месяца назад».

Звёздная болезнь — это так, кажется, называется? Ну, как на нашей эстраде, когда безголосое чмо решает, что не продюсер сделал его, а он сам талант.

Чем дело заканчивается?

Липницкая родила. Медведева, поменяв кучу тренеров, просрала все старты и больше никогда не будет даже в десятке. А вот теперь Алёна Косторная пошла той же дорогой — к Плющенко, сменив лучшего тренера на мужа бабы Яги.

Вот, ржака — что может ей дать «тренер» Женя, не воспитавший с нуля ни одного чемпиона?

Где окажется «звезда» Косторная в скором времени? Большой спорт беспощаден и скор на расправу — можно смело считать, что спортивная карьера Алёны завершена.

Глупые девочки, мнящие себя звёздами. Они будто не видят того, как есть всё на самом деле.

Есть тренер Этери Тутберидзе, штампующая чемпионок из обычных спортсменок. И дело не в дарованиях звёздочки, а в методике подготовки от хорошего тренера.

«Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых».

Откуда этот гонор, такое самомнение у малолетних девочек? Они что ли верят в свой «талант»?