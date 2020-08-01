Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост»

01.08.2020, 19:48, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко, говоря о задержанных под Минском россиянах, заявил, что в республику якобы планировалось перебросить группу из нескольких сотен человек.

«Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Белоруссию. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в РФ и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», – цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко отметил, какие бы мероприятия в Белоруссии не проводились с участием российских военных, бывших или действующих, ведомства двух стран всегда взаимодействуют.

«У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Белоруссии. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», – добавил он.

Также Лукашенко призвал украинских силовиков действовать аккуратно в случае с российскими гражданами.

В четверг посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Следственный комитет Белоруссии назвал билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби.

Москва настаивает на освобождении россиян.