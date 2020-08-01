Коронавирусом в России заразились более 845 тысяч человек

01.08.2020, 19:43, Разное

За последние сутки зафиксировано 5 462 носителя коронавируса. Почти четверть не имели клинических проявлений.

За тот же период вылечились 8 114 пациентов. 95 человек не смогли справиться с болезнью.

В Москве за последние сутки выявлено 690 зараженных коронавирусом, в области – 149. В Санкт-Петербурге зафиксирован 161 новый случай.

Клинические испытания вакцины от коронавируса в России завершены, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Речь идет о препарате, разработанном в центре эпидемиологии имени Гамалеи.

По словам главы ведомства, сейчас готовится пакет документов для государственной регистрации вакцины. Ожидается, что это произойдет в середине августа.

Министр отметил, что в первю очередь прививку будут делать людям, которые состоят в группе риска, включая медицинских работников и учителей. Что касается массовой вакцинации, то ее начало запланировано на октябрь этого года, отметил Мурашко.

Россия с 1 августа открывает границу с Абхазией. Помимо прочего, в правительстве учитывали готовность республики и ее инфраструктуры к примеру российских туристов.

Кроме того, с 1 августа возобновляется авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Полеты были приостановлены в марте из-за распространения коронавируса. В правительстве работают над дальнейшим расширением списка стран.