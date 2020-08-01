Мнение: Россия богатеет квартирами, борьба с госкомпаниями и постсоветская кулинария

01.08.2020, 19:40, Разное

1. Ещё один признак роста богатства и процветания современной России – это то, что у нас наконец стало достаточно жилплощади, чтобы в среднем обеспечить каждого человека собственным личным пространством. Я уже писал о том, что Россия вышла на первое место в Европе по числу вновь построенных квартир на душу населения. А вот что пишет об этом коллега genby:

https://genby.livejournal.com/845410.html

«Богатой квартирой считается… всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире.» В. И. Ленин.

Верно и обратное. Если жильцов больше чем комнат, квартира бедная. В РСФСР люди жили в трущобах, три жильца на 2 комнаты. И вот, взят новый рубеж – 1,1 комната на человека, это уровень Польши. Ещё года три, и мы догоним Португалию и Грецию.

Россия занимает первое место в Европе по объёмам жилищного строительства — за последние три года на каждые 10 тысяч человек здесь появилось 227 новых квартир. Столь быстрые темпы строительства основаны на исправлении советского отставания в жилье практически от всех стран мира. Только в 2017 году, через 100 лет после Октябрьской революции, жильё россиян стало богатым, число комнат во всех российских квартирах и домах сравнялось с числом населения.

2. По разным оценкам доля государства в экономике составляет в нашей стране 50-70%. В Правительстве решили с этим бороться:

https://lenta.ru/news/2020/07/24/privat/

В период до 2025 года количество компаний с государственным участием должно сократиться в полтора раза, до 961 предприятия. Такие цифры содержатся в плане деятельности Министерства финансов России на 2020-2025 годы, сообщает РИА Новости.

Ведомство собралось последовательно бороться с государственным участием в экономике. В 2020 году число госкомпаний должно упасть до 1465, в 2021-м — до 1319, в 2022-м — до 1187, в 2023-м — до 1068.

Впрочем, сокращение числа госкомпаний можно проводить путём их объединения и укрупнения. Где-то это даже поможет повысить их эффективность и международную конкурентоспособность.

Если же речь идёт о приватизации, то планы массово-приватизировать госсобственность периодически появляются раз в несколько лет. Пока что они не привели к каким-то существенным изменениям.

3. Любопытное наблюдение коллеги monetam:

https://monetam.livejournal.com/1359945.html

Вот ведь что удивительно:

В советские времена и количество, и предложение продуктов было достаточно убогое. Обработка их была небольшой, и качественно росла медленно, иногда даже по обратному, регрессивному пути – стоит только вспомнить серые макароны. Только вот хозяйки тогда трудов не боялись, и вполне посвящали кучу времени на то, что бы изготовить из убогого набора что-то вкусное. Рецептура тоже была бедненькой, обычный стол советского человека разнообразием выдумок похвастаться не мог, да тем более его уверенно заслоняло “меню” столовок, там то уж чего-чего, а разнообразия и новых видов вкуса не было, человека сопровождали всю жизнь одни и те же беляши да гречневая каша с подливой.

Зато сейчас разнообразие – так десятикратное! Рецептов столько, что глаза разбегаются!

И тем не менее, при всей доступности и богатстве, кулинарные занятия становятся сферой все меньшего количества людей.

Женщины понимают такое положение, как возможность тупо заказать готовую и подогретую еду из общепита, ну там или что то консервированное-замороженное разогреют. Вот вам и “семейная трапеза”, уж чего-чего там нет, так это именно мастерства хозяйки.

С другой стороны, мужчин, которые стали готовить (именно готовить!) с выдумкой и с желанием, становится побольше!

Полагаю, ничего удивительного в происходящем нет. Согласно заветам марксистов, у нас растёт разделение труда, а значит, растёт и общая производительность экономики. Пищу готовят те, кто умеет делать это лучше и выгоднее (в нормальной экономике – малый и средний бизнес).

Остальные (в том числе женщины, на которых был раньше возложен этот ответственный труд) получают возможность заниматься другими делами, отдыхать и заказывать еду на дом.