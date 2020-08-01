 

“Коронавирус – как карьера Валерия Леонтьева”: Ксения Собчак обидно подшутила над коллегой по шоубизу

01.08.2020, 19:30, Разное

Известная телеведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой призвала подписчиков соблюдать карантинные ограничения для предотвращения продолжения пандемии. В то же время, в своем посте знаменитость неудачно подшутила над Валерием Леонтьевым, сравнив его карьеру с коронавирусом.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке Ксения Собчак позирует в компании своего мужа Константина Богомолова, при этом на лица супругов надеты белые защитные маски. Фото светская львица сопроводила рекомендационными откровениями к своим фолловерам, в которых, в частности, призвала посетителей своей страницы обязательно носить средства защиты, предписанные карантином. Такие меры, по словам ведущей, необходимы для предотвращения второй волны пандемии, которая, учитывая опыт Европы, абсолютно реальна в случае пренебрежения опасностью. Стоит отметить, что весьма креативный пост Собчак немного подпортила неприятная шутка о её коллеге по шоубизу, которую она позволила себе в самом начале наставлений. “Кто-то остроумно пошутил: “Он (коронавирус) – как карьера Валерия Леонтьева: вроде еще не закончилась, но всем уже пофиг!”” – именно таким образом “упомянула” о певце хозяйка аккаунта. Впрочем, затем она все же добавила, что считает процитированный тезис неправильным.

Примечательно, что публикация знаменитости вызвала весьма неоднозначные отзывы. С одной стороны, большая часть фолловеров стала делиться мнениями о затронутой ведущей теме пандемии. Но нашлись и подписчики, решившие поддержать шутливый настрой телезвезды, обратившись к облаченным в маски супругам: “Вам так обоим лучше!”. К слову, немало посетителей микроблога предпочли реабилитировать образ упомянутого Собчак певца: “А Леонтьева зачем обижать?”, “Вот с кого надо брать пример трудолюбия и жизнерадостности!”. За сутки публикация набрала более 100 тысяч “лайков”.





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