 

Лукашенко назвал задержанных россиян солдатами и призвал обращаться с ними аккуратно

01.08.2020, 19:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с задержанными под Минском россиянами необходимо обращаться «аккуратно».

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали – они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», – сообщил Лукашенко в ходе встречи с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и председателем следственного комитета республики Иваном Носкевичем, передает БелТА.

Белорусский лидер добавил, что Минск открыт для взаимодействия по сложившейся ситуации.

«На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», – подчеркнул он.

В Белоруссии заздержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Украина намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами.

В четверг посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Следственный комитет Белоруссии назвал билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби.

Москва настаивает на освобождении россиян.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Украину возмутили Парады Победы в Крыму и Донбассе

16.07 / Глава Эстонии призвала Европу активнее вооружаться против России и Китая

16.07 / Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны

24.07 / В АТОР рассказали, куда в первую очередь отправятся россияне с 1 августа

28.06 / На острове Кижи работает уникальный избирательный участок

21.07 / В Луцке захватывали заложников, в Конституционный Суд Украины пожаловались на закон о НАБУ. Главное за день

26.07 / В Подмосковье стартует вторая смена форума «Территория смыслов»

06.07 / Россия и Белоруссия заявили о готовности к равноправному диалогу по ДОН

29.07 / Раскрыта личность одного из задержанных «членов ЧВК» в Белоруссии

04.07 / Ермак вел переговоры с оппозиционными фракциями о смещении Разумкова с должности спикера Рады – Лерос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска