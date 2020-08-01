 

Савельева не жалеет о романе с Ягудиным: Мы оба от этого выиграли

01.08.2020, 19:23, Разное

Солистка группы “Фабрика” Саша Савельева уже 10 лет живет в счастливом браке с актером Кириллом Сафоновым. Они воспитывают долгожданного маленького сына Леона. Однако до встречи с нынешним супругом у певицы был роман с фигуристом, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Ягудин и Савельева познакомились во время съемок проекта “Ледниковый период” в 2007 году. На ледниковом шоу они выступали в паре. Уже вскоре после начала проекта у Алексея и Александры возникли отношения, которые развивались очень стремительно. Через несколько месяцев с начала знакомства влюбленные начали жить вместе и даже подумывали о свадьбе. Но, к сожалению, роман закончился также быстро как и начался. Уже в 2008 году Александра Савельева и Алексей Ягудин расстались.

Как признается сама певица, расставание не было для них болезненным, все произошло как-то само собой: “Просто пришло время идти другим путем. Оно как-то само собой произошло, и все. Мы оба от этого выиграли, если честно”, – уверена солистка “Фабрики”.

Певица отмечает, что Алексей появился в ее жизни не случайно и она очень благодарна судьбе за то, что ей посчастливилось общаться с таким незаурядным, талантливым человеком: “Я очень рада, что была возможность покататься и повстречаться с таким уникальным спортсменом. Это действительно эпизод моей жизни, о котором я не жалею”, – призналась артистка в интервью Борису Корчевникову в программе “Судьба человека”.





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