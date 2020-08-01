Эксперт: Лукашенко придется отвечать за враждебную акцию против Путина

01.08.2020, 19:23, Разное

На этой неделе в Белоруссии были задержаны более 30 россиян, которых местные СМИ отнесли к ЧВК Вагнера. Против них уже заведено уголовное дело о подготовке теракта. Александр Лукашенко собрал экстренное совещание, на котором потребовал объяснений от РФ.

В Кремле отметили, что ничего не знают о “дестабилизировании обстановки” в Белоруссии. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков надеется – права задержанных российских граждан не будут нарушены.

Матвей Ганапольский поражен смелостью Лукашенко, который придал произошедшему огласку. Поступок президента Белоруссии он назвал враждебной акцией против лидера РФ. По мнению эксперта, задержанные россияне – это боевики, которые выполняли “путинские хотелки”.

Ганапольский не понимает поведения Александра Григорьевича, ведь его режим держался именно на деньгах, нефти и газе из России. Именно поэтому политический обозреватель считает, что Путин отреагирует весьма жестко, но пока президент РФ дает шанс своему коллеге.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukashenko_president) 25 Апр 2019 в 3:29 PDT

Напомним, через неделю, 9 августа, в Белоруссии состоятся выборы, на которых, возможно, определится новый лидер страны. Многие отмечают, что реальный соперник Алексанра Лукашенко – Светлана Тихановская.