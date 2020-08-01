 

“Новая жизнь”: Виктория Боня вызвала споры подписчиков необычной стрижкой

01.08.2020, 19:17, Разное

Популярная ведущая и модель Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram серию фотоснимков, на которых продемонстрировала необычную для себя стрижку. Новый образ знаменитости вызвал жаркие споры её подписчиков.
Внешний облик 40-летней красавицы всегда служил образцом для подражания у многих её поклонников, поэтому любая перемена в визуальном имидже зачастую сопровождается активным обсуждением. Стоит отметить, что за последние месяцы, проведенные моделью в Монте-Карло, её слегка волнистые волосы отросли почти до пояса, а их цвет приобрел смешанный оттенок. Возможно, такие визуальные нюансы перестали нравиться хозяйке аккаунта, поэтому Боня решила кардинально изменить свою прическу. В результате на опубликованных в микроблоге фото она предстала с строго выпрямленными и остриженными до груди волосами, окрашенными в ярко выраженный блонд. “Новая стрижка – почти новая жизнь. Нравится новый образ? Голосуем!!!” – призвала красотка посетителей страницы делиться мнениями.

Вняв призыву ведущей, фолловеры принялись высказывать свои соображения по поводу метаморфозы в её внешности. Немало нашлось подписчиков, которым новая прическа телезвезды явно не понравилась: “Как-то стало просто”, “На мой взгляд, с темными волосами вы выглядите более благородно и роскошно!”. В то же время, большинство поклонников все же выразили восторг новой стрижкой любимицы. “Шикарная!”, “Супер!”, “Просто бомба!” – восхищенно прокомментировали они. Примечательно, что всего за день публикация набрала более 180 тысяч “лайков”.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Миф о захвате китайцами российского Дальнего Востока

28.06 / Целибат поневоле

26.07 / Шоумен Александр Шпак продемонстрировал свою внешность до пластических операций

23.07 / Александр Петров удивил фанатов забавным фото с Сергеем Буруновым

22.07 / Мнение: Квартира без квартплаты

24.07 / Мнение: Один день спецназовца.

26.06 / Около 20% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу — мэрия

24.07 / Официальные дистрибьюторы экспресс-тестов Lepu Medical против контрафакта

29.06 / Сравнение военной мощи Китая и Индии в одной картинке

23.07 / Мнение: Россия в 1,5 раза экологичнее, рейтинг регионов по качеству жизни и чью премию получила Грета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска