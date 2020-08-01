“Новая жизнь”: Виктория Боня вызвала споры подписчиков необычной стрижкой

01.08.2020, 19:17, Разное

Популярная ведущая и модель Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram серию фотоснимков, на которых продемонстрировала необычную для себя стрижку. Новый образ знаменитости вызвал жаркие споры её подписчиков.

Внешний облик 40-летней красавицы всегда служил образцом для подражания у многих её поклонников, поэтому любая перемена в визуальном имидже зачастую сопровождается активным обсуждением. Стоит отметить, что за последние месяцы, проведенные моделью в Монте-Карло, её слегка волнистые волосы отросли почти до пояса, а их цвет приобрел смешанный оттенок. Возможно, такие визуальные нюансы перестали нравиться хозяйке аккаунта, поэтому Боня решила кардинально изменить свою прическу. В результате на опубликованных в микроблоге фото она предстала с строго выпрямленными и остриженными до груди волосами, окрашенными в ярко выраженный блонд. “Новая стрижка – почти новая жизнь. Нравится новый образ? Голосуем!!!” – призвала красотка посетителей страницы делиться мнениями.



Вняв призыву ведущей, фолловеры принялись высказывать свои соображения по поводу метаморфозы в её внешности. Немало нашлось подписчиков, которым новая прическа телезвезды явно не понравилась: “Как-то стало просто”, “На мой взгляд, с темными волосами вы выглядите более благородно и роскошно!”. В то же время, большинство поклонников все же выразили восторг новой стрижкой любимицы. “Шикарная!”, “Супер!”, “Просто бомба!” – восхищенно прокомментировали они. Примечательно, что всего за день публикация набрала более 180 тысяч “лайков”.